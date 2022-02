Covid, Salvini come Meloni: «Non ho vaccinato mia figlia»

Ospite di The Breakfast Club su Radio Capital, alla domanda se sua figlia Mirta fosse vaccinata o meno contro il Covid-19, Matteo Salvini ha risposto di no: «Sono scelte che spettano a mamma, papà e pediatri. Non sono certo di dibattito politico». Il leader della Lega si allinea così a quella di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che proprio ieri aveva detto di non aver intenzione di far vaccinare sua figlia, in quanto «le possibilità che un ragazzo muoia di Covid sono le stesse che muoia colpito da un fulmine».

Vaccino alla figlia, cosa aveva detto Meloni

Giorgia Meloni aveva parlato di questo tema nel corso di un’intervista concessa a La Stampa. «Non vaccino mia figlia perché il vaccino non è una religione, ma una medicina. Quindi valuto i rapporto rischi-beneficio», aveva detto la leader di Fratelli d’Italia, ribadendo in questi giorni la sua intenzione di non fissare per la figlia Ginevra un appuntamento con la somministrazione anti-Covid. «Questo è un vaccino in sperimentazione, che finisce nel 2023».

La risposta di Cartabellotta e Burioni a Meloni

Le parole della leader di Fratelli d’Italia non erano piaciute a Nino Cartabellotta: «Onorevole Giorgia Meloni lei è libera di non vaccinare sua figlia. Non di fare disinformazione pubblica sui vaccini. Grazie», aveva scritto su Twitter il presidente della Fondazione Gimbe. Anche il virologo Roberto Burioni aveva replicato con un tweet, smentendo in particolare le statistiche per i giovani: «Anni 2020-2021: morti per fulmine negli Usa: 28 (di tutte le età), morti per Covid negli Usa: 900 (sotto i 18 anni)».

Dopo la risposta sul vaccino, Matteo Salvini ha detto la sua anche sugli scontri tra polizia e studenti. «Sto sempre e comunque con le Forze dell’Ordine. I ragazzi hanno tutta la legittimità di manifestare, rivendicare, protestare sempre però nei limiti del rispetto altrui», ha dichiarato il leader leghista. «Chi indossa una divisa per mille e duecento euro, rischia la sua vita per difendere la sicurezza degli italiani, come tale va rispettato».