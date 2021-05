Un nuovo Rt (non) ci salverà

Zona bianca, arancione, gialla, o rossa? Cambieranno i parametri per definire l’indice Rt di contagiosità Covid. Calcolato su base statistica a partire dai nuovi casi di infezione giornalieri, sarà ora legato soprattutto al numero dei ricoveri in ospedale. I posti letto occupati nei reparti ordinari e in terapia intensiva. Anche se non tutti all’interno del Comitato tecnico scientifico (Cts) fossero concordi, più che i contagi, a contare sarà il sovraccarico nei servizi ospedalieri.

Rt ospedialiero: il parere degli esperti

Giusto così? «Io sono pienamente d’accordo con questa decisione del Ministro della salute» afferma Maria Rita Gismondo, direttore di microbiologia clinica e virologia all’ospedale Sacco di Milano. «La situazione è mutata. Prima della campagna vaccinale, a un numero crescente di positivi corrispondeva una percentuale di decessi e ricoveri in terapia intensiva. Oggi il numero di contagi positivi non ha più lo stesso significato. I vaccini proteggono dalla severità della patologia, perciò il rischio è diverso. Bisogna aggiungere che disponiamo di terapie, come gli anticorpi monoclonali, e di interventi di attacco immediato nella cura domiciliare, che hanno modificato l’andamento della pandemia». L’Rt “ospedaliero”, come è stato chiamato per semplificare, fotografa insomma lo stato di stress nelle strutture ospedaliere nelle singole Regioni (la soglia critica per le terapie intensive è oggi del 30 per cento e quella dei ricoveri ordinari del 40) e a questo si guarderà in primo luogo per stabilire di che colore diventerà un territorio.

I limiti del vecchio e del nuovo Rt

C’è chi vede in questo cambio una concessione a coloro che premono per il superamento dei quattro colori e un modo per favorire le riaperture. «Il paradosso è che oggi Regioni con un numero di positivi per 100 mila abitanti da zona bianca rischiano di passare a rossa, per un Rt che si basa su numeri di contagiati molto bassi», risponde Antonello Maruotti, ordinario di statistica alla Lumsa di Roma. «Quando l’incidenza è bassa, piccole variazioni nel numero di casi possono trasformarsi in rilevanti variazioni di Rt e l’incertezza statistica è grande». È il caso della Sardegna che dall’essere bianca è diventata rossa, non per un’improvvisa impennata degli indicatori epidemiologici, ma per un leggero incremento dei positivi da una settimana all’altra. «La bassa incidenza ha fatto schizzare l’Rt. Ma se ha dei limiti l’Rt stimato sui casi sintomatici (vecchio parametro) ne ha anche il nuovo sulla pressione nei reparti d’ospedale. Una toppa peggiore del buco», continua Maruotti. «Il numero di casi ospedalizzati rappresenta un sottoinsieme del numero di casi sintomatici, il che implica valori assoluti più bassi e un impatto, in termini relativi, maggiore di piccole variazioni, soprattutto laddove il numero di posti letto sia limitato. Aspettiamoci che l’Rt ospedaliero, al diminuire dei casi ospedalizzati, diventi presto slegato dalla reale situazione epidemiologica» .

I problemi sono sia di carattere concettuale che metodologico. L’Rt nella sua forma originale è un indicatore di trasmissibilità della malattia e serve a monitorare lo sviluppo della pandemia Quando è superiore a 1 significa che il contagio è in crescita. «Come questo concetto si possa traslare ai soli casi ospedalizzati è oscuro, se non addirittura privo di senso», spiega Maruotti. «Con l’Rt ospedaliero si è pensato di sostituire le pere (i casi sintomatici) con le mele (gli ospedalizzati), immaginando che questo fosse sufficiente per ottenere un indicatore attendibile per misurare l’evoluzione della pandemia. Non è così. L’Rt ospedaliero è privo di senso statistico, il modello su cui è basato è pensato per altri dati e per altro scopo».

Rt ospedaliero, uno strumento per favorire l’economia

La decisione sta forse privilegiando l’aspetto economico alla salute? «Tutti i principali indicatori della pandemia segnalano un graduale miglioramento. Il ripristino della zona gialla da fine aprile era, ed è, ampiamente giustificato dai dati», risponde Gismondo, «Ad oggi, non ci sono segnali di una prossima inversione di tendenza. Dobbiamo però sapere che è necessario aumentare il numero di tamponi effettuati giornalmente, continuare a tracciare il virus, affinché si possano identificare tempestivamente nuovi focolai. Altrimenti, come è già accaduto, l’epidemia potrebbe ricominciare a correre e noi a rincorrerla». «L’unico indicatore che potrebbe portare a zone arancioni o rosse è l’Rt sui casi sintomatici, che si dimostra ora più che mai slegato dal reale andamento dell’epidemia. L’Rt ospedaliero, in questa fase, garantirebbe stime ‘non a rischio chiusure’, al contrario del precedente» aggiunge Maruotti, che ritiene si sia dato troppo peso all’Rt.

La rivista scientifica Nature già a luglio scorso sottolineava i rischi di affidare la salute alla fascinazione di un algoritmo. «L’Rt come stella polare delle decisioni si è rivelato un errore, che molte regioni hanno pagato con chiusure tardive o del tutto inappropriate. Sostituirlo con un altro Rt non è la soluzione. In realtà si dovrebbe tenere conto di una serie di fattori: posti letto occupati, incidenza, numero di tamponi effettuati, indicatori legati alla vaccinazioni. Tutte quantità facilmente comunicabili ai cittadini, che saprebbero il perché di alcune decisioni e le accetterebbero di buon grado. Ovviamente, le soglie utilizzate per definire i nuovi livelli di rischio dovranno essere spiegate. Ad esempio, qual è la ratio dietro l’abbassamento della soglia di occupazione dei posti letto in terapia intensiva dal 30 al 20 per cento», continua Maruotti, membro di Stat Group-19, gruppo di ricerca interuniversitario, che ha messo a punto un modello statistico per prevedere la diffusione dei contagi da Covid in Italia. L’obiettivo è fare una divulgazione corretta dei dati pubblicati dalla Protezione civile.

«Non esistono parametri giusti, ma domande a cui devono rispondere»

In definitiva l’Rt che dà il tasso di contagiosità peserà di meno, ma non verrà abbandonato del tutto. «Era più utile quando i malati erano tanti. Tuttavia serve a valutare la situazione insieme ad altri parametri, come i ricoveri in ospedale, i casi gravi di malattia, la mortalità. A mio parere non esistono indicatori giusti o sbagliati ma indicatori che rispondono a domande che nel tempo possono variare. E ciò che dobbiamo chiederci è se le domande che ci poniamo sono corrette», conclude Daniele Coen, medico d’urgenza che ha guidato per quindici anni il Pronto Soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano. Autore del recente saggio L’arte della probabilità: Certezze e incertezze della medicina (Cortina), afferma: «I dati che la statistica, strumento del metodo scientifico ma non scienza esatta, elabora sono importanti per compiere delle scelte politiche e sociali. Se i dati sono adeguati i parametri funzionano. Certo molte cose ancora non le sappiamo, si procede per tentativi basandosi sull’esperienza, con inevitabili margini di errore».