Covid, il rischio di morte è 33 volte più alto per i no vax

Secondo il report esteso dell’Istituto Superiore di Sanità sulla situazione della pandemia in Italia, il rischio di morte per un no vax è circa 33 volte più alto rispetto a quello che ocrre chi ha ricevuto la terza dose o il booster: Tra i non immunizzati si registrano infatti 52,9 decessi per 100 mila abitanti, contro 1,6 per 100 mila tra chi ha ricevuto tutte le dosi di vaccino anti-Covid.

Covid, i dati legati a vaccino e ricoveri

La differenza è evidente anche per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva tra gli over 12. Tasso di 31,3 casi ogni 100mila per i non vaccinati: circa 39 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose booster (0,8/100 mila abitanti) e circa 21 volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni (1,5/100 mila abitanti). Il tasso di ospedalizzazione nei reparti ordinari è di 248,5 ricoveri per 100 mila abitanti per i non vaccinati, contro 20,8 ricoveri dei vaccinati con dose booster (circa 12 volte più alto). Il dato dei non vaccinati risulta circa 10 volte più alto rispetto a quello dei vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni (25,3/100 mila).

Covid, come l’efficacia del vaccino cale nel tempo

L’efficacia della vaccinazione nel prevenire l’infezione da Covid si riduce nel tempo in tutte le fasce di età. Per quanto riguarda la malattia severa, l’efficacia è pari al 95 per cento nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 giorni, al 93 per cento nei vaccinati con ciclo completo da 91 e 120 giorni e all’89 per cento nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni. l dato sale al 97,5 per cento nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster, che sono protetti al 66,7 per cento anche per quanto riguarda la diagnosi di infezione da Covid.

Covid, aumentano i contagi tra gli studenti

Verosimilmente per la riapertura delle scuole e la maggiore attività di screening effettuata all’interno delle strutture, nell’ultima settimana è aumentata la percentuale dei casi segnalati nella popolazione di età scolare (24 per cento contro 20 per cento). Nello specifico, il 13 per cento dei casi è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 38 per cento nella fascia d’età 5-11 anni, il 48 per cento nella fascia 12-19 anni.