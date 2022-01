Covid: un ricoverato su tre non lo è per il virus, ma scopre di essere positivo in ospedale

Oltre un paziente su tre scopre di essere positivo al Covid soltanto in ospedale, dove recandosi per altri problemi, viene sottoposto a tampone. È quanto emerge dai dati di uno studio Fiaso (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere), secondo i quali, il 34 per cento dei positivi ricoverati nelle strutture sanitarie non è malato di Covid. In considerazione sono stati presi i seguenti, grandi nosocomi: Asst Spedali civili di Brescia, Irccs Ospedale Policlinico San Martino di Genova, Irccs Aou di Bologna, Policlinico Tor Vergata, Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino e Policlinico di Bari. Qui nei reparti Covid al 5 gennaio, data della rilevazione, si trovavano «complessivamente 550 pazienti, un campione pari al quattro per cento del totale». Di questi 363, il 66 per cento, sono ospedalizzati con diagnosi da infezione polmonare. La restante parte, il 34 per cento, appunto, (187 persone), non manifesta segni clinici, radiografici e laboratoristici di interessamento polmonare. In altri termini, la loro degenza non ha a che vedere con il virus.

In un caso su tre la positività al Covid è scoperta in modo fortuito

Ne deriva che la scoperta della positività per questi è un fatto del tutto occasionale. Per tali pazienti il ricovero è determinato da gravidanza, 36 per cento dei casi, diabete o oltre malattie metaboliche, cardiovascolari, neurologiche (33 per cento). E ancora, ma in un numero più ridotto di situazioni (8 per cento), ischemie, ictus, emorragie cerebrali e infarti. Ci sono poi coloro, l’8 per cento, che raggiungono gli ospedali perché necessitano di un intervento chirurgico urgente e indifferibile. Infine, ammonta al sei per cento la quota di quanti si recano in ospedale in seguito a un incidente che ha provocato fratture e traumi.

Chi scopre casualmente la positività è tendenzialmente più giovane

Da non sottovalutare neppure il fattore legato all’età. Chi è ricoverato per Covid, è spesso più anziano, con un’età media di 69 anni. Ben più giovani i soggetti privi di sintomi, che scoprono fortuitamente di essere positivi, questi si attestano intorno ai 56 anni di media.