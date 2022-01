Covid, oltre mille richieste di risarcimento post vaccino in Germania: solo 18 ammesse

Il modo di affrontare la pandemia e il Covid è simile in gran parte dei paesi del mondo e sono sempre i vaccini a generare particolari critiche da parte dei no vax o di chi si sente costretto a doversi vaccinare. Emblematico, da questo punto di vista, il caso della Germania, dove su 155,4 milioni di vaccinazioni sono state presentate 1.219 richieste di risarcimento, cioè una ogni 127.500 somministrazioni. Mentre in Italia è l’obbligo di vaccinazione per gli over 50 a far discutere, in altri paesi, come la Grecia, si introduce la stessa misura ma per gli over 60. La Francia, invece, fa fronte all’aumento vertiginoso dei casi introducendo nuovamente la mascherina obbligatoria anche all’aperto.

Covid, in Germania sfilza di richieste di risarcimento post vaccino ma solo 18 ammesse

Su 1.219 richieste di risarcimento a causa di presunti effetti collaterali, soltanto 54 hanno avuto risposta. Di queste, 30 sono state respinte, una risolta, 3 trasferite per competenza e 18 ammesse. Non si conoscono ad oggi i motivi dei risarcimento e l’entità delle cifre che potrebbero essere accordate. A il fattoquotidiano.it, Carsten Duif, del ministero per il Lavoro, Sanità e affari sociali del Nord-Reno Vestfalia, ha parlato soltanto di beneficiari tra 18 e 71 anni mentre Benjamin Vrban del Zentrum Bayern Familie und Soziales ha spiegato come la legge preveda una pensione minima tra 156 e 811 euro a seconda della gravità dell’eventuale danno e della condizione economica di chi richiede. In Germania il 72 per cento della popolazione ha completato il ciclo vaccinale.

Francia: torna l’obbligo di mascherina all’aperto a Parigi

In Francia, intanto, i numeri di nuovi positivi giornalieri fanno paura, tanto da introdurre l’obbligo dell’utilizzo della mascherina all’esterno in alcuni luoghi molto affollati di Parigi e dell’Ile-de-France. Non si potrà accedere ai mercatini, stare alle fermate dei mezzi o alle stazioni, entrare in centri commerciali, scuole, chiese e università, senza l’importante utilizzo della mascherina. Un provvedimento che fa discutere e per cui già si era espressa la giustizia francese, bocciando una norma identica di fine dicembre.

Grecia: 100 euro di multa per i no vax over 60

In Grecia è il giorno dell’obbligo vaccinale per gli over 60. Il provvedimento, adottato sulla scorta di quello italiano ma con una fascia diversa, prevede multe per chi deciderà liberamente di non ricevere alcuna somministrazione. Si parla, anche lì, di 100 euro al mese, che secondo quanto riferisce Thanos Plevris, ministro della salute greco, «saranno riscosse attraverso l’ufficio delle imposte e l’incasso sarà destinato al finanziamento degli ospedali statali».

Covid, in Slovenia positività al 62,9 per cento

Il virus corre in tutta Europa, anche in Slovenia, dove il tasso di positività nelle ultime 24 ore è salito fino al 62,9 per cento. Un picco elevato, a fronte di 4.967 nuove infezioni su 7.901 test eseguiti. Il Covid corre ma gli ospedali non vivono situazioni allarmanti nel paese sloveno, con 566 ricoverati e 158 in terapia intensiva.