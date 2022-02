Covid, Ricciardi: «Quarta dose per tutti in autunno»

La quarta dose per gli immunodepressi, a 120 giorni dalla terza, è già realtà. Ma «è probabile che in autunno sarà utile a tutti». È questo il quadro che ha delinea Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, nel corso di un’intervista a La Stampa. «La pandemia finirà quando cesserà in tutto il mondo».

Covid, Ricciardi: «L’organizzazione per la vaccinazione di massa deve rimanere»

«Lo stato di emergenza può cessare, ma con l’accortezza di mantenere i pilastri che reggono la nostra libertà attuale», spiega l’ordinario di Igiene all’Università Cattolica di Roma, riferendosi alla fatidica data del 31 marzo, che dovrebbe segnare l’inizio di una nuova fase di normalità. Sì a un allentamento delle regole, ma devono rimanere «le strutture per la vaccinazione, la rivaccinazione, il Green Pass e le mascherine per i luoghi chiusi». Certe strutture e pratiche straordinarie possono finire, dice Ricciardi, «non l’organizzazione per la vaccinazione di massa».

Covid, Ricciardi: «L’immunità anticorpale cala, quella cellulare potrebbe durare di più»

«È un inizio alla luce dell’esperienza israeliana, ma è probabile che in autunno sarà utile a tutti. L’immunità anticorpale cala, ma quella cellulare potrebbe durare più a lungo. Si vedrà». È quando dichiara Ricciardi sulla quarta dose per tutti gli italiani, dopo la prossima somministrazione ai fragili. Intanto, secondo secondo il report aggiornato del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria Figliuolo, sono 36,9 milioni le terze dosi di vaccino anti-Covid inoculate in Italia, ossia l’84,47 per cento della platea potenzialmente oggetto di booster. Sono 48 milioni gli immunizzati: è pari all’88,98 la percentuale di coloro che hanno completato il ciclo vaccinale, mentre le persone con almeno una dose sono 49,2 milaioni. Si tratta del 91,17 per cento della popolazione over 12. È di 50,7 milioni il totale delle persone con almeno una dose sommato ai guariti da almeno sei mesi senza alcuna somministrazione, ovvero il 93,88 per cento della popolazione over 12.