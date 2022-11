Covid, report settimanale Gimbe: aumentano i ricoveri e i contagiati

Con l’abbassamento delle temperature l’Italia è entrata a pieno regime in un autunno che sembrava non voler arrivare. E con esso, tornano a salire i contagiati dal Covid, come evidenziano sia il report settimanale del ministero della Salute, pubblicato venerdì scorso, sia il monitoraggio Gimbe. Oggi la Fondazione ha reso noti i dati inseriti nel proprio documento e riguardanti la settimana compresa tra l’11 e il 17 novembre. A preoccupare è soprattutto il netto aumento di ricoverati, tanto in area medica quanto in terapia intensiva. Ma a crescere sono anche i nuovi contagi, mentre scendono i decessi.

Gimbe, ricoveri in aumento

Mentre il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta, ha chiesto al governo «un piano per l’inverno», Gimbe pubblica i dati. Dall’11 al 17 novembre sono stati 6.981 i nuovi ricoverati, con un aumento del 9,8 per cento. Ma ancora maggiore è stata la crescita in terapia intensiva, dove i posti letto occupati sono saliti dai 203 al 10 novembre ai 247 di giovedì scorso. L’incremento è del 21,7 per cento e pur restando numeri bassi non bisogna sottovalutare il trend di crescita. E crescono del 15 per cento anche i nuovi contagiati, passando da 181mila a 208mila. Scendono, invece, i decessi: sono stati 533, 2,9 per cento in meno della settimana precedente.

Cartabellotta: «Impossibile fare previsioni»

«Al momento è impossibile fare previsioni sugli scenari futuri», ha dichiarato Nino Cartabellotta. Il presidente di Gimbe spiega che «i dati confermano una diffusa ripresa della circolazione virale, peraltro sottostimata per il largo utilizzo diffuso di tamponi fai da te, di cui s’intravede già un impatto iniziale sui ricoveri in area medica e in terapia intensiva. Al tempo stesso assistiamo ad un calo delle somministrazioni delle quarte dosi per anziani e fragili». Cartabellotta insiste e chiede risposte al governo: «Tutte le azioni sono andate nella direzione opposta a quella suggerita dalle autorità internazionali di salute pubblica: ovvero essere preparati e pronti per affrontare eventuali nuove ondate. Si attende pertanto al più presto dall’Esecutivo il piano per la stagione invernale».

I vaccini: calano le quarte dosi

All’interno del report, inoltre, la Fondazione Gimbe punta l’indice contro le quarte dosi. Al 18 novembre ne sono state somministrate 4.783.386 con una media di 26.704 al giorno. E anche questa si è abbassata rispetto alla settimana precedente, quando se ne somministravano 30.319 di media giornaliera. Per Gimbe sono 19,1 milioni le persone che compongono la platea di chi può ricevere il secondo richiamo. 12,6 milioni potrebbero riceverla subito. Ma il dato preoccupante, per la fondazione, sono i 6,8 milioni di italiani over 50 che ad oggi non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino contro il Covid.