Covid, il report settimanale Gimbe: contagi in calo, ma aumentano ricoveri e morti

Il monitoraggio settimanale con i dati Covid della fondazione Gimbe, riferito al periodo tra il 12 e il 18 ottobre, evidenzia come i contagi siano tornati a diminuire, ma non è lo stesso per ricoverati e decessi. Tranne che in Puglia, Sicilia e Sardegna che fanno registrare rispettivamente il +6,9, +7,8 e +6,7 per cento, in tutte le Regioni d’Italia si è registrato un calo dei nuovi casi, passati in 7 giorni da 293.902 a 275.628. Si tratta del primo calo da un mese a questa parte, come dichiara lo stesso presidente della fondazione, Nino Cartabellotta: «Per la prima volta dopo quattro settimane consecutive si registra un calo del numero dei nuovi casi Covid settimanali: da quasi 294mila della scorsa settimana scendono a quota 275mila. Ad esclusione di Puglia, Sardegna e Sicilia, il calo dei nuovi casi riguarda tutte le Regioni».

Gimbe, la situazione negli ospedali

Diversa la situazione negli ospedali. Secondo i dati in possesso della fondazione Gimbe i ricoveri continuano ad aumentare. Marco Mosti, direttore operativo, afferma che «le terapie intensive si confermano in aumento per la terza settimana consecutiva e si registra un ulteriore aumento dei ricoveri in area medica». Nel primo caso si tratta dell’13,4 per cento di aumento, mentre nel secondo dell’11,7. Nei reparti ordinari, il record negativo è della Valle d’Aosta con un aumento del 50,7 per cento, mentre le Regioni migliori sono state il Molise e la Puglia, con il 5,1. Ad aumentare sono stati anche i decessi: 544 in sette giorni, con una media di 78 al giorno.

Le quarte dosi coprono il 20 per cento della platea

Gimbe si sofferma poi sulla campagna vaccinale e ancora una volta punta l’indice contro il basso numero di somministrazioni di quarte dosi. Sono 4 su 5 le persone che ancora non hanno ricevuto il secondo booster, mentre il restante 20 per cento ha deciso di immunizzarsi ancora. I non vaccinati sono 6,8 milioni, mentre in 7,49 milioni non hanno ricevuto ancora la terza dose. Ma i nuovi vaccinati crescono e nel periodo di riferimento sono stati 1.484, contro i 1.340 della settimana precedente.