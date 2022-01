Iss: Rt a 1,43, altre quattro regioni in zona gialla

I dati degli ultimi giorni lasciavano poco margine ai dubbi. Adesso la conferma arriva dal consueto report settimanale dell’Istituto superiore di Sanità. I contagi da Covid continuano ad aumentare e con loro, naturalmente, anche gli altri parametri. L’Rt schizza a 1,43, appena una settimana fa l’indice era a 1,18. Raddoppiano anche i positivi su centomila abitanti, nel giro di sette giorni passati da 783 agli attuali 1669. I numeri, cristallizzati al sei gennaio, evidenziano una preoccupante crescita, aspetto forse peggiore dell’intera vicenda, pure dei ricoveri nei reparti di degenza ordinaria come di quelli in terapia intensiva. In rianimazione, i pazienti positivi al virus sono ad oggi il 15,4 per cento del totale, contro il 12,9 del 30 dicembre. Negli altri reparti l’incremento è di oltre quattro punti percentuali, dal 17,1 al 21,6.

La Liguria sfiora la zona arancione, in quattro gialli da lunedì

Continua ad essere monitorata con particolare attenzione la Liguria, sempre più vicina all’arancione, con il 34,2 per cento di pazienti nei reparti ordinari e il 19,5 nelle terapie intensive. Male anche il Piemonte, dove le rianimazioni sono al 21,7 e i ricoveri sotto il 26. Da lunedì poi entreranno in zona gialla altre quattro regioni: si tratta di Abruzzo (13,3 per cento in rianimazione e 18,7 altri reparti) Emilia Romagna (15,7 per cento, 19,4 per cento) Toscana (17,2 per cento, 17,9 per cento) e Valle D’Aosta (15,2 e 42,4), che hanno superato la soglia del dieci per cento dei ricoveri in terapia intensiva e quella del 15 negli altri reparti, spartiacque decisivi per il cambio di colore. Si aggiungeranno a Piemonte, Liguria, Lombardia, Trento, Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Lazio, Calabria e Sicilia.

In Toscana il numero di positivi più alto ogni centomila abitanti

Per quanto riguarda il numero di positivi più alto ogni centomila abitanti, la situazione peggiore si registra in Toscana, dove sono 2680, seguono la Lombardia (2.578), la Valle d’Aosta (2.255), l’Umbria (2.235) e l’Emilia Romagna (2153). Più che raddoppiati i casi non associati a catene di trasmissione, passati da 124.707 a 309.903. Aumentano dal 48 al 50 per cento i casi rintracciati attraverso la comparsa dei sintomi, come quelli scoperti mediante attività di screening. Erano il 31 per cento, sono il 34 adesso.