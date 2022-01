Covid: report Gimbe, Cartabellotta: «Entro fine mese molte Regioni rischiano la zona rossa»

I dati, come prevedibile, non sono buoni. Il report settimanale sul Covid redatto dalla fondazione Gimbe e riferito al periodo compreso tra il 5 e l’11 gennaio racconta di parametri in aumento per quanto concerne il numero di decessi, ospedalizzazioni e terapie intensive. Crescono del 32,2 per cento, infatti, i degenti nei reparti di area medica con un balzo in avanti di 4.155 unità. Sono 285 in più, invece, le rianimazioni, se confrontate con le cifre della scorsa settimana, con una percentuale in rialzo del 20,5 per cento. I contagi in soli sette giorni superano quota 1,2 milioni (1.207.689). Erano 810.535 appena giovedì scorso. L’impennata in questo senso è del 49 per cento. I positivi sono oltre duemila ogni centomila abitanti in 56 province italiane, con Rimini, 4.469, a detenere il triste primato. Sono 869.842 gli attuali contagiati, il 68,7 per cento in più rispetto alla scorsa settimana.

Il 18,2 per cento dei pazienti in rianimazione è positivo al Covid

In termini assoluti, la quota dei positivi nei reparti è del 26,6 per cento per quanto riguarda le aree di degenza ordinaria, del 18,2 per cento in rianimazione. In tutte le regioni d’Italia, escluse Sardegna e Molise, i ricoverati per Covid sono più del 15 per cento sul totale dei posti a disposizione. Maglia nera alla Valle d’Aosta, dove si raggiunge addirittura il 50,3 per cento. La soglia del 10 per cento dei pazienti Covid nelle aree critiche, considerata spartiacque per il passaggio in zona gialla, è stata superata ovunque tranne in Puglia, Molise e Basilicata. Nella provincia autonoma di Trento tocca il 31,1 per cento. In uno scenario simile, conforto arriva dall’elevata copertura vaccinale, come sottolinea il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta: «Ammortizza in maniera rilevante l’impatto della circolazione virale sui servizi ospedalieri. Ma l’enorme quantità di nuovi casi sta, comunque, saturando gli ospedali, attecchendo in una popolazione suscettibile ancora troppo elevata». Sono 2,2 milioni, a tal proposito, i bambini di età compresa tra i 0 e i 4 anni, quindi ancora non vaccinabili. Otto milioni e mezzo di italiani, invece, non sono ancora vaccinati, quasi il doppio attende la terza dose.

Nell’ultima settimana mezzo milione di nuovi vaccinati

Mezzo milione (483.512) sono i nuovi vaccinati tra il 3 e il 9 gennaio, con un innalzamento del 62,1 per cento rispetto ai numeri della scorsa settimana, quando erano stati 298.253. Un aumento maggiormente evidente nella fascia tra i 5 e gli 11 anni (+53,3 per cento) e in quella compresa tra i 12 e i 19 (+65,5). Non ha prodotto grandi effetti sperati, ad oggi, l’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50: «In questa fascia anagrafica i nuovi vaccinati sono solo 73.690», scrive Gimbe. Anche per questo Cartabellotta si dice piuttosto preoccupato: «Ci troviamo in una fase estremamente critica della pandemia. Distorte narrative ottimistiche appannano l’insufficienza di misure per rallentare la curva dei contagi e sottovalutano i rischi per la salute delle persone e per l’economia del Paese». E aspetto forse peggiore: «Andiamo incontro alla progressiva saturazione degli ospedali, con limitazione degli interventi chirurgici programmati, anche per pazienti oncologici. Senza contare il personale sanitario ormai allo stremo». Quindi una previsione: «A meno di iniezioni di posti letto dell’ultim’ora o di modifica dei criteri per la classificazione dei pazienti Covid, entro fine mese numerose regioni andranno in zona arancione, se non addirittura rossa».