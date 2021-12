Covid, Renzi come Bassetti: «Restrizioni solo per i no vax»

Matteo Renzi la pensa come Matteo Bassetti: quarantena e restrizioni solo per i no vax e regole da cambiare per adattarsi al momento attuale delle varianti Covid e della campagna vaccinale. Il leader di Italia Viva si è gettato a capofitto in quello che è uno dei dibattiti del giorno. Si parla delle dichiarazioni rilasciata dal virologo Bassetti riguardo alle regole da seguire. «Non possiamo continuare a mettere in atto le stesse misure di un anno fa, quando nessuno era vaccinato», ha dichiarato, parlando poi di quarantena da non riservare ai vaccinati che entrano in contatto con positivi.

Matteo Renzi: il video su Facebook

Matteo Renzi ha così espresso il suo punto di vista in un breve video di 60 secondi diffuso sulla propria pagina Facebook ufficiale. «Quarantena e restrizioni SOLO per i NoVax, cambiamo le regole», scrive nell’intestazione del post, prima di spiegare davanti alla videocamera cosa intende. «Sono contento che la politica italiana abbia smesso di chiacchierare sul Presidente della Repubblica. Non è un tema all’ordine del giorno», esordisce il leader di Italia Viva. Poi, parte all’attacco: «Quello che è all’ordine del giorno è come affrontare l’ondata di nuovi contagi. Vado un po’ controcorrente, la penso come Matteo Bassetti perché il virus è cambiato. Non è più aggressivo come prima, è più contagioso ma meno aggressivo. Grazie a cosa? Innanzitutto grazie ai vaccini. Allora cambiamo le regole, non teniamo le regole che andavano bene fino a un anno e mezzo fa».

Le tre regole di Matteo Renzi

Tre le regole che nel video sottolinea Matteo Renzi, seguendo il discorso già fatto da Matteo Bassetti. La prima riguarda proprio la quarantena: «Se sei vaccinato non vai in quarantena in caso di contatto con un positivo». La seconda, invece, si focalizza proprio sui vaccini e sull’importanza delle terze dosi. L’ex premier dice che bisogna «accelerare sui vaccini, anche sulle terze dosi, anche senza prenotazione». Ultima, ma sicuramente quella di maggior impatto, riguarda le restrizioni: «Se ci sono delle restrizioni facciamole solo per i no vax. Non è giusto che i vaccinati paghino il conto delle scelte dei no vax». In poche ore, centinaia i commenti degli utenti, ampiamente divisi tra quelli d’accordo e quelli assolutamente contrari alla visione di Renzi.