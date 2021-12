Covid: il punto sulle nuove regole in vigore

Dalla stretta sui contagi a scuola all’obbligo vaccinale per nuove categorie di lavoratori. Sono queste le nuove regole che potrebbero entrare in vigore a gennaio. Mentre Omicron dilaga lo Stato cerca di correre ai ripari imponendo nuove norme e regole.

Emergenza Covid, le regole già in vigore

Già dal 25 dicembre è obbligatorio in tutte le regioni d’Italia, anche per quelle in zona bianca, indossare le mascherine anche all’aperto e non solo nei luoghi chiusi. Dallo stesso giorno è scattato l’obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 nei luoghi chiusi e sui mezzi di trasporto ed è anche entrato in vigore il super green pass, ma le novità non si fermano qui.

Covid, le regole in vigore dal 30 dicembre

Dal 30 dicembre, infatti, per accedere alle residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSA) servirà la dose di richiamo del vaccino, o in alternativa aver completato il ciclo vaccinale (cioè aver ricevuto una dose del vaccino di Johnson & Johnson o due dosi di tutti gli altri vaccini) e avere l’esito negativo di un test antigenico o molecolare nelle 48 ore precedenti all’accesso.

Covid, le regole in vigore dal 10 gennaio

Dal 10 gennaio, invece, l’obbligo di Green Pass rafforzato verrà esteso a nuovi luoghi e servirà per per accedere a musei e mostre; piscine e palestre al chiuso; per gli sport di squadra al chiuso e per accedere a spogliatoi e docce comuni; per centri benessere al chiuso e centri termali (tranne quelli che effettuano attività riabilitative o terapeutiche); parchi tematici e di divertimento; sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso (esclusi i centri educativi per l’infanzia).

Covid, le ipotesi allo studio del Governo

Tra i temi da affrontare ancora c’è anche quello dei prezzi calmierati per le mascherine Ffp2 il cui costo (obbligatorie sui mezzi Tpl, in cinema, teatri e altri luoghi) potrebbe aggirarsi intorno a un euro.

C’è poi il fronte scuola: una nuova stretta potrebbe arrivare proprio sulla gestione dei contagi in classe. Non è escluso che, a fronte dei numeri in ascesa dei positivi, si torni a prendere in considerazione da gennaio la proposta (già avanzata ma poi ritirata) di prevedere la quarantena per un’intera classe nel caso di un solo alunno positivo.

Aumenta anche il fronte dei favorevoli all’obbligatorietà del vaccino anche per altre categorie di lavoratori, dopo sanitari, insegnanti e forze dell’ordine.