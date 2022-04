Covid, nel Regno Unito centinaia di voli cancellati: troppi dipendenti positivi

Mentre i Paesi europei hanno deciso di allentare sempre di più le restrizioni, il Covid ha ricominciato a correre e la curva dei contagi è tornata a salire in ogni parte del Vecchio Continente. Il Regno Unito sta facendo i conti con l’alto numero dei contagi che ha colpito anche le compagnie aeree. Come successo in gran parte del mondo nel periodo natalizio, adesso la Gran Bretagna vive nuovamente un’emergenza legata alla carenza di personale nelle compagnie aeree. Troppi i casi Covid e le infezioni dei dipendenti, con centinaia di voli cancellati e passeggeri costretti a restare a casa o a lunghe attese.

Regno Unito, Easy Jet e British Airways cancellano oltre 300 voli

Le compagnia aeree maggiormente colpite sembrano essere state Easyjet e British Airways. La prima, celebre società low-cost, nel solo weekend scorso è stata costretta cancellare 200 voli, a cui si sono aggiunti i 60 di oggi. Un numero altissimo per la compagnia, che non ha potuto fare altro a causa dell’alto tasso di infezione da Covid all’interno del suo parco dipendenti. «Come tutte le aziende EasyJet sta sperimentando livelli più alti del solito di malattia dei dipendenti», ha spiegato un portavoce dell’azienda, sottolineando che si tratta soltanto di una piccola parte, visto che sono stati confermati altri 1.645 voli. Ne ha cancellati 60 anche British Airways.

Le denunce sui social

Tantissimi i cittadini rimasti in aeroporto, per le lunghe code che si sono generate soprattutto a Manchester in quello che è stato un vero weekend nero per i trasporti aerei britannici. Su Twitter sono stati molti i messaggi contro le compagnie aeree o in cui i tanti utenti si sono lamentati dei disagi vissuti. Emblematici i video in cui si vedono numerosi passeggeri accalcarsi in coda per tentare di superare i controlli e guadagnare un posto, decisivo, verso gli imbarchi.