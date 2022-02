Covid, nel Regno Unito stop alle restrizioni e alla quarantena dei positivi

Boris Johnson annuncia oggi il piano per la revoca di tutte le ultime restrizioni anti-Covid che nel Regno Unito limitano le libertà pubbliche, compreso l’isolamento per i positivi al Coronavirus: secondo il piano, in lavorazione da settimane, quello guidato da BoJo sarà il primo grande Paese europeo a consentire alle persone che sanno di essere state contagiate di poter utilizzare negozi e trasporti pubblici, andare al lavoro e al ristorante. Tutto normale, come prima della pandemia, positività o meno al virus.

Regno Unito, l’81 per cento degli adulti ha ricevuto dose di richiamo

Il premier britannico ha detto che la fine delle restrizioni farà tornare la libertà per i cittadini e permetterà alla società britannica di «andare verso il ritorno alla normalità» al termine di «uno dei periodi più difficili della storia del Paese». La revoca delle restrizioni, ha spiegato Johnson nei giorni scorsi, è stata resa possibile dal successo del piano di vaccinazione che ha messo in atto il Regno Unito: «L’81 per cento degli adulti ha già ricevuto una dose di richiamo e i casi continuano a diminuire», ha sottolineato in una nota Downing Street.

Regno Unito, Johnson: «Puntare su responsabilità individuale»

L’addio alle limitazioni «segnerà un momento di orgoglio mentre impariamo a vivere con il Covid», ha detto Boris Johnson. Dalla fine della prossima settimana, i positivi al Covid non saranno più obbligati ad auto isolarsi. Casomai incoraggiati a farlo, se possono. In un’intervista alla Bbc, il premier ha dichiarato che è necessario un cambiamento di approccio: occorre puntare sulla responsabilità individuale.

Regno Unito, a gennaio spesi due miliardi di sterline per test antigenici

La decisione è stata presa dal governo britannico perché, innanzitutto, gli indicatori della pandemia sono in costante calo: contagi, ricoveri, decessi. Come detto, la popolazione è ampiamente vaccinata. E poi c’è la questione dei tamponi antigenici. I kit per effettuare il test sono stati offerti gratuitamente dal servizio sanitario nazionale del Regno Unito più diffusamente rispetto all’Italia o ad altri Paesi, a chiunque ne facesse richiesta: nel solo mese di gennaio, sono stati spesi 2 miliardi di sterline per i test.