Covid, le regioni che rischiano di essere arancioni a Capodanno e cosa cambia

Con l’entrata in vigore il 6 dicembre del Super Green Pass, il governo ha introdotto limitazioni per i non vaccinati, valide in qualsiasi fascia di colore: privi del lasciapassare sanitario rafforzato, i no vax non possono nemmeno sedersi al ristorante. Ma cosa cambia dalla zona bianca a quella gialla? E se una regione diventa arancione, quali sono le restrizioni che entrano in vigore? Facciamo chiarezza.

Covid, le regioni adesso in giallo

Intanto, uno sguardo a chi ha cambiato colore. Da lunedì 20 dicembre sono in giallo anche Marche, Liguria, Veneto e provincia autonoma di Trento, che si sono unite a Friuli-Venezia Giulia, Calabria e provincia autonoma di Bolzano, già nella fascia di rischio successiva. In pratica, in Italia solo al momento sei le regioni in arancione: circa 12 milioni di cittadini in tutto, che prima della fine dell’anno potrebbero diventare 33. Al momento le tre regioni in bilico, indiziate a lasciare la zona bianca il 27 dicembre, sono infatti le popolose Emilia-Romagna, Lombardia e Lazio (21 milioni di abitanti). Passa in giallo chi ha un’occupazione dei posti letto in terapia intensiva pari al 10 per cento e in area medica del 15 per cento.

Covid, chi rischia l’arancione

Il consulente scientifico del Commissario Figliuolo, Guido Rasi, ha dichiarato che la zona arancione si sta avvicinando. Per quali regioni? Per l’infausto passaggio “servono” tra i 150 e i 250 casi ogni 100mila abitanti, più occupazione in terapia intensiva oltre il 20 per cento e in area medica oltre il 30 per cento. Dati alla mano, rischia di cambiare ancora colore a cavallo delle feste il Friuli-Venezia Giulia, dove i reparti ospedalieri sono in affanno: 22 per cento in area medica, 19 per cento in terapia intensiva. Allerta arancione anche in provincia di Trento, che dovrebbe essere salva per il 27 dicembre, mentre rischia qualcosa per il 3 gennaio.

Covid, cosa cambia nelle regioni arancioni

In generale, dalla zona bianca a quella gialla cambia poco: in più c’è solo l’obbligo di mascherina all’aperto, misura che diversi sindaci hanno imposto comunque, a prescindere dal colore. Anche in zona arancione le limitazioni riguardano soprattutto i no vax. Chi non ha il Super Green Pass, infatti, non può uscire dal Comune di residenza, se non per motivi di lavoro, necessità o urgenza. Le attività restano aperte, con le solite regole di accesso. Tutto cambierebbe invece in caso di passaggio alla zona rossa: le restrizioni sarebbero valide per tutte, senza distinzioni. Locali e negozi chiuderebbero e nessuno potrebbe uscire dal proprio Comune.