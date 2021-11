Cos’è il Green pass rafforzato chiesto dalle Regioni al governo

Restrizioni solo per il No vax e un Green pass rafforzato. Lascia poco spazio di margine la richiesta delle Regioni, allarmate dall’impennata dei contagi e dall’eventualità di cambi di colore. I bollettini, d’altronde parlano chiaro e con oltre diecimila nuovi positivi al giorno, indugiare ancora potrebbe essere pericoloso. Dal punto di vista della salute e dell’economia. L’idea, mutuata da Germania e Austria, sarebbe quella di un certificato verde ribattezzato 2G, a cui avrebbero diritto esclusivamente i vaccinati e i guariti dal Covid. Verrebbe così eliminata la terza via, ossia il tampone, che attualmente – in caso di esito negativo – è equiparato alle altre soluzioni, seppur in un raggio limitato di tempo. La proposta andrebbe inserita all’interno di un quadro più ampio, legato all’eventuale passaggio di un territorio nella fascia di rischio rossa o arancione. Un’idea che già potrebbe essere presentata nel corso dell’incontro Governo-Regioni previsto in programma oggi e richiesto con urgenza dalle Regioni.

Come funzionerebbe il Green pass rafforzato chiesto dalle Regioni

L’ipotesi non scatterebbe comunque nell’immediato, considerando che, come ha già detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, anticipando l’usuale monitoraggio previsto il venerdì, «Nessuna regione andrà in zona gialla la prossima settimana». Tra i sostenitori del provvedimento, c’è il presidente della Conferenza delle regioni e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga: «Se un territorio dovesse passare di colore i vaccinati avranno maggiore libertà rispetto ai non vaccinati». Ma anche quello della Liguria, Giovanni Toti: «Quello che deve essere chiaro a tutti è che chiederemo come Regioni che le misure restrittive legate alle fasce di colore, se devono valere per qualcuno, valgano per le persone che non hanno fatto il vaccino e non per le persone che lo hanno correttamente fatto».

Green Pass rafforzato, le dichiarazioni di Luca Zaia

Meno diretto il governatore del Veneto Luca Zaia, che ha provato ad ammorbidire le dichiarazioni del collega di ruolo e partito: «Fedriga ha solo detto che nel momento in cui ci saranno cambiamenti di colore, si riconosca che i vaccinati non devono sottostare a quelle regole». E se Walter Ricciardi, consulente per la salute del ministro Speranza ha individuato nel Green pass rilasciato tramite tampone il vero «tallone d’Achille del sistema», Letizia Moratti, assessore al Welfare e vicepresidente della Regione Lombardia afferma che non possa essere messo ulteriormente a rischio «il diritto alla mobilità dei vaccinati». Un punto di vista sposato in pieno anche dalla ministra per il Sud Mara Carfagna: «Siamo pronti a prendere ogni decisione utile per scongiurare l’avvento della quarta ondata», meno da Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni in testa, schietta nel ribadire «che non risolverà il problema».