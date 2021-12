Lazio e Lombardia verso la zona gialla. Arancione per la Calabria e Liguria

Da lunedì 3 gennaio Lazio e Lombardia saranno in zona gialla. Entrambe le Regioni, infatti, hanno sforato le soglie dei due parametri fondamentali, quello delle terapie intensive e quello dell’occupazione in area medica, da monitorare per il cambio di colore. Si attendono, naturalmente, i dati del monitoraggio dell’Iss del 31 dicembre. Se saranno però confermati gli sforamenti delle soglie d’allerta, Lazio e Lombardia già dal 3 gennaio si troverebbero in giallo. Salvo il Capodanno, dunque. Ma a bene vedere le differenze tra zona bianca e zona gialla sono davvero molto poche.

La mappa delle Regioni a rischio

Sono nove le regioni che hanno superato la soglia critica in area non critica (15 per cento) e in terapia intensiva (10 per cento). Oltre alle sette già in giallo (Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, province autonome di Bolzano e Trento, Veneto) altre due (Piemonte e Lazio) hanno ormai numeri da zona gialla.

Mentre Lombardia e Sicilia sono al limite. Se il trend prosegue, il monitoraggio Iss venerdì prossimo certificherà per tutte le ultime quattro l’abbandono della fascia bianca. Anche se va specificato che con l’obbligo di mascherina all’aperto anche in zona bianca contenuto nell’ultimo decreto legge approvato in Cdm, non c’è più di fatto alcuna distinzione tra le due zone a livello di misure anti-contagio.

Crescono i casi in Lombardia diventata la regione epicentro dei contagi (746 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti). E crescono i ricoveri.

Calabria e Liguria verso l’arancione

Vicina al cambio di colore anche la Sicilia (274 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti), dove i ricoveri nei reparti ordinari sono saliti al 17,9 per cento. Mentre quelli in terapia intensiva sono saliti al 9,6 per cento. «Non siamo ancora zona gialla in Sicilia, ma temiamo di esserlo tra qualche giorno» ha ammesso il Governatore Nello Musumeci

Ricoveri in aumento anche in Emilia Romagna. Sopra soglia al 12 per cento quelli in terapia intensiva.

Tra le regioni in giallo quella più vicina all’arancione (ricoveri oltre il 30 per cento in area non critica e oltre il 20 per cento in rianimazione) è la Liguria. Corre rischi anche la Calabria. Mentre la situazione si è stabilizzata in Friuli-Venezia Giulia (22,2 per cento nei reparti ordinari e 15,4 per cento in terapia intensiva) ed è in aggravamento nelle Marche (20,7 per cento in area non critica e 20,1 per cento in rianimazione). In Liguria in particolare i ricoveri nei reparti ordinari sono saliti al 28,4 per cento e quelli in rianimazione al 17,7 per cento . Ma preoccupa anche la situazione in Calabria dove il tasso di ospedalizzazione è rispettivamente al 28,1 per cento nei reparti ordinari e al 14,2 per cento in terapia intensiva.