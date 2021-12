Covid, record del food delivery: a Natale +59 per cento rispetto al 2020

L’impennata di casa Covid in Italia sta costringendo centinaia di migliaia di cittadini in ogni città a chiudersi in casa. Sono davvero tantissimi gli italiani che hanno vissuto e stanno vivendo le feste in isolamento o in quarantena. A livello economico, c’è anche chi ne ha tratto profitto. Secondo i dati diffusi da Coldiretti, il settore del food delivery, cioè le consegna a domicilio, sta vivendo un vero e proprio boom. Il fatturato annuale ha avuta una crescita record, in concomitanza con l’aumento dei casi e degli isolamenti domiciliari. Ben 1,5 miliardi il valore complessivo, un +59 per cento rispetto al 2020 che fa sorridere le aziende specializzate.

Coldiretti: 2 milioni e mezzo di italiani in casa aiutati dal food delivery

Coldiretti stima che in tutta Italia ci siano almeno due milioni e mezzo di cittadini attualmente chiusi nelle proprie abitazioni. Non potendo uscire, il food delivery rappresenta per loro una vera e propria opportunità per non rinunciare almeno ai cibi tradizionali delle feste. In un anno in cui già quattro italiani su dieci hanno utilizzato le consegne a domicilio, il trend non poteva che crescere a causa dell’aumento di quarantene e isolamenti. A questo si aggiunge anche un’altra tendenza. Molti agriturismi si sono organizzati per effettuare consegne delle proprie prelibatezze, di piatti bio e della tradizione, sfruttando il periodo natalizio e di capodanno.

Food delivery: quattro italiani su dieci ordinano da casa

Inarrestabile la corsa del food delivery. Il 59 per cento di crescita avuto rispetto al 2020 passa da due fattori. Da una parte il già citato vantaggio collaterale dovuto all’emergenza sanitaria e all’isolamento dei malati Covid o di chi entra a contatto con un positivo. Dall’altra, l’evoluzione tecnologica. Continuano a proliferare app e siti da cui ordinare e gli italiani prendono sempre più dimestichezza con le novità digitale, anche quelli più anziani. La stima è che quattro italiani su dieci abbiano ordinato cibo, piatti particolari, etnici o gourmet, durante l’anno almeno una volta, tramite smartphone o pc.