Covid, rapporto settimanale Oms: «Italia seconda in Europa per decessi»

Un secondo posto di cui l’Italia avrebbe fatto volentieri a meno. Mentre i contagi da Covid, così come il numero di ricoverati, continua a calare in gran parte del mondo, resta alto il dato relativo alle vittime nel nostro Paese – ieri sono state 322, in totale 153.512 dall’inizio della pandemia. L’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità, ha stilato il consueto report settimanale analizzando anche questo fattore, mettendo in evidenza che l’Italia è seconda nella Regione Europea per numero di morti. Ne ha avuti di più soltanto la Russia, con 5.252 vittime in una settimana contro i 2.024 italiani.

Il bollettino Oms: terza settimana di contagi in calo in Europa

All’interno del documento stilato dall’Oms, si parla di 7,2 milioni di nuovi casi da Covid riscontrati in Europa. Il Vecchio Continente vede la curva epidemiologica scendere, registrando un -26 per cento rispetto ai sette giorni precedenti. Per tre settimane consecutive, quindi, i casi calano dopo il picco raggiunto a fine gennaio. Nel Continente c’è soltanto un paese che ha visto aumentare i propri casi negli ultimi 7 giorni, l’Islanda, che ha fatto registrare un +30 per cento con 17.293 contagi. Il record europeo, almeno per la settimana di riferimento, spetta alla Russia sia per numero di casi, 1,2 milioni, sia per i decessi, 5.252.

Il calo a livello mondiale

L’Oms ha analizzato i dati dal 14 al 20 febbraio, anche a livello globale. I nuovi contagi registrati sono stati superiori ai 12 milioni. Un dato in calo rispetto ai sette giorni precedenti del 21 per cento. Scende dell’8 per cento, invece, il conto dei morti, che nel report si attestano poco sopra ai 67mila. Nella settimana di riferimento soltanto la regione del Pacifico occidentale ha vissuto un aumento di casi, il +29 per cento, mentre le altre aree hanno subito flessioni: il Mediterraneo orientale del 34 per cento, le Americhe del 29, la Regione Europea del 26, l’Africa del 22 e il Sudest asiatico del 17. Per quanto riguarda i decessi, però, sono aumentati sia nel Pacifico occidentale sia in Africa, rispettivamente del 21 e del 20 per cento.