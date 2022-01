Covid, il Quebec annuncia una tassa «significativa» per i no vax

Il Quebec lavora a una tassa esclusiva per i no vax. L’annuncio è stato dato da Francois Legault, primo ministro della provincia canadese, durante una conferenza stampa. L’ondata di Covid che ha colpito il mondo non ha risparmiato il paese, che fa i conti soprattutto con la variante Omicron. A questo si aggiunge, secondo quanto dichiarato da Legault, il peso dei non vaccinati sulle strategie del governo e sui costi della sanità. Troppo forte la pressione esercitata su ospedali e personale medico da quel 10 per cento di popolazione che attualmente si è rifiutato di ricevere il vaccino. Questi ultimi, secondo le stime del premier, occupano il 50 per cento dei posti in terapia intensiva.

Legault: «Deve essere una somma significativa»

La tassa per i no vax, quindi, sarà imposta in tutto il Quebec. Così facendo, chi rifiuta la vaccinazione provvederà almeno in parte a pagare i costi dovuti alle cure mediche di chi occupa la terapia intensiva. Il primo ministro Francois Legault ha spiegato il provvedimento: «Stiamo lavorando a un contributo sanitario per tutti gli adulti che rifiutano di essere vaccinati perché rappresentano un onere finanziario per tutti». Si parla di una cifra «significativa», perché per il premier non basta una tassa di 50 o 100 dollari. Legault ha dimostrato solidarietà ai suoi cittadini contro la caparbietà dei no vax: «Capisco ed anch’io provo questo malcontento nei confronti della minoranza non vaccinata che intasa i nostri ospedali».

Le restrizioni in Quebec

Non solo la tassa per i no vax. Il Quebec lo scorso 30 dicembre ha annunciato e messo in pratica nuove restrizioni. Le principali sono il coprifuoco alle 22 e il divieto assoluto di assembramenti privati. Preoccupa l’aumento di casi, ma soprattutto le quasi 3mila ospedalizzazioni a causa del Covid. I dati sono in forte crescita e il virus continua a correre in tutto il Canada, soprattutto a causa della forte ondata generata dalla variante Omicron.