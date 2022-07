Covid, quarta dose: la frecciata di Bassetti al testimonial Parisi

Continua la “faida” tra Matteo Bassetti e Giorgio Parisi. Questa volta il motivo del contendere è la campagna vaccinale della quarta dose, che vede come testimonial (anche in tv) proprio il Premio Nobel per la Fisica. «Chi è che consiglia agli italiani di farla perché protegge dalla malattia grave e perché se hai 60 anni sei più a rischio? Un illustre infettivologo universitario? Un immunologo di fama internazionale? Un igienista che ha dedicato tutta la vita alla ricerca sui vaccini? No. Il massimo esperto italiano di vaccini scelto dal Ministro della Salute è Il Professor Parisi, premio Nobel per la fisica», scrive Bassetti su Facebook.

Bassetti: «Non ci si stupisca se la campagna sulla quarta dose è un fallimento totale»

Sottolineando di aver «massimo rispetto per Parisi come fisico», Bassetti aggiunge: «Quando afferma che è necessario che tutti usino la mascherina o quando decanta i benefici dei vaccini per i 60enni, trovo che travalichi le sue competenze». Il problema, aggiunge il direttore della Clinica di malattie infettive del San Martino di Genova, «non è suo, ma di chi gli chiede di farlo». E poi: «Con questo ultimo ennesimo atto si capisce come al ministero della Salute competenze e merito nel campo del Covid abbiamo bisogno di essere profondamente aggiornate, riviste e cambiate. Poi non ci si stupisca se la campagna sulla quarta dose è un fallimento totale. Il buongiorno si vede dal mattino…».

Bassetti-Parisi, il battibecco su La7

A inizio luglio, quando Parisi si era espresso definendo assurda la scelta di ridurre l’obbligo di mascherina, Bassetti aveva commentato ironicamente: «È un po’ come quando, durante i Mondiali o gli Europei di calcio, tutti fanno la formazione, sono tutti Ct». Ma tra i due è da tempo che non corre buon sangue. A ottobre 2021, nel corso de L’aria che tira su La7, era andato in onda un aspro battibecco.

«Non ho mai sentito i fisici parlare di vaccini. Se lei dice che il merito della diminuzione dei casi in Inghilterra è delle restrizioni, se ne assume la responsabilità», aveva detto Bassetti. «Guardi che sono un fisico e per mestiere leggo i dati, anzi posso dire che è la mia specialità. Questi mi portano a una conclusione diametralmente opposta alla sua», la risposta di Parisi.