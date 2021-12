Tempi d’incubazione ridotti, ma anche e soprattutto la necessità di evitare la paralisi del Paese. «Non possiamo permetterci un altro lockdown» è frase ripetuta allo sfinimento, che continuando così, però, potrebbe essere smentita nei fatti. Nel giro di due settimane, massimo un mese, con le attuali regole l’Italia dovrà fare i conti con due milioni di persone in isolamento da Covid, un numero in grado di pregiudicare abbondantemente l’erogazione delle attività essenziali ai cittadini. Per questo al vaglio del governo c’è l’ipotesi del taglio alla quarantena. Ad aprire la breccia per primo era stato il direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti: «Basta con la quarantena per i contatti non possiamo operare con le stesse misure di un anno fa, quando nessuno era vaccinato».

Un monito immediatamente assorbito dalle regioni, Lombardia, Lazio e Friuli Venezia Giulia in testa, ma anche da Renzi: «Cambiamo le regole. Quarantena e restrizioni solo per i No vax», aveva tuonato il leader di Italia Viva. Omicron, d’altronde, resta spauracchio temibile ma farebbe emergere i sintomi prima rispetto alle colleghe che l’hanno preceduta. Tre giorni, contro i cinque della Delta, che comunque ad oggi rimane parecchio diffusa. Anche per tale ragione l’esecutivo, fino alle scorse ore scettico sulla reale opportunità di un taglio all’isolamento per i contatti dei positivi, sta tornando sui suoi passi, pur aspettando sul tema il parere del comitato tecnico scientifico.

Condivido la riflessione che vada rivista la quarantena per i vaccinati. Massima sicurezza senza bloccare il Paese. — Massimiliano Fedriga (@M_Fedriga) December 27, 2021

Il Comitato tecnico scientifico e il parere sul taglio alla quarantena

«Valutare se sia opportuna l’eventuale rideterminazione del periodo di quarantena per i soggetti che hanno già ricevuto la dose booster», in sostanza è il compito demandato all’organo guidato da Franco Locatelli, che dal canto suo ribadirebbe una linea di massima fermezza, ritenendo prematuro l’allargamento delle maglie. L’allentamento delle misure, tuttavia appare l’ipotesi più percorribile. Il commissario all’Emergenza Francesco Figliuolo ha già dichiarato di averne discusso con il ministro della Salute Roberto Speranza. Una volta ricevuto anche l’eventuale parere positivo del Cts, atteso per il prossimo 29 dicembre, la palla verrà passata alla presidenza del consiglio dei ministri. Da allora, nel giro di un paio di giorni potrebbe già essere emanata la nuova circolare.

Gli Usa e il taglio alla quarantena

In soccorso arriva anche il precedente americano. Negli Usa, i positivi asintomatici hanno visto ridotto il periodo di isolamento della metà, da dieci a cinque giorni, mentre chi ha fatto la terza dose non sarà sottoposto ad alcuna quarantena, anche in caso di contatto accertato con un positivo. A patto di indossare sempre la mascherina per i dieci giorni seguenti. Tutto ciò nonostante i recenti record di positivi. Dai primi studi, infatti, Omicron appare meno letale, ma più contagiosa, capace di infettare in particolare nei due giorni antecedenti e nei tre successivi allo sviluppo dei sintomi. Ed ecco che con simili dati, potrebbero essere riviste al ribasso le stime sulla quarantena, attualmente in vigore anche nel nostro Paese.

Quarantena, quanto dura in Italia

Qui le norme in relazione ai «contatti stretti» (conviventi, persone con cui si è stati in una stanza senza mascherina o anche all’aperto, ma non rispettando il distanziamento, non indossando il dispositivo di protezione e per almeno quindici minuti) impongono sette giorni di isolamento per chi ha ricevuto almeno due dosi di vaccino, dieci per quanti ancora non avessero ancora completato il ciclo. Un tampone negativo certifica poi la fine della quarantena.

Ma è sui nuovi tempi della quarantena che potrebbero aprirsi delle spaccature. Da un lato, infatti, c’è chi l’abolirebbe del tutto con il booster, riducendola a quattro o cinque giorni se si sono ricevute solo due dosi. «Ipotesi quest’ultima ancora necessaria per tutti», secondo l’ala più rigorista. Un’altra novità l’ha anticipata il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri: «Probabilmente per chi ha fatto il booster o ha ricevuto da poco la seconda dose non sarà necessario il tampone per poter uscire di casa alla fine del periodo di quarantena».