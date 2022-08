Covid, quarantena passa da 7 a 5 giorni per gli asintomatici

Nuove proposte sul tavolo per affrontare il Covid. La quarantena diventa più breve, complici anche gli ultimi dati sui contagi. Le persone asintomatiche positive possono restare a casa non più per 7 giorni, ma per 5, solo se l’esito del tampone è negativo al quinto giorno. Altrimenti, i tempi si accorciano da 21 a 15 giorni. Ecco tutte le novità al centro del dibattito.

Covid, quarantena: le novità per asintomatici e non

Le autorità sanitarie stanno valutando di rendere meno strette le maglie dopo gli ultimi dati. Infatti, chi resta positivo anche al tampone dopo 5 giorni, non potrà lasciare la quarantena, ma comunque non potrà restare a casa per più di 15 giorni. Trascorse due settimane, l’infettività è più bassa. Il Consiglio Superiore di Sanità si è riunito ieri, 29 agosto, proprio per affrontare queste questioni.

Chi è sintomatico dovrà comunque restare a casa finché ha sintomi. I guariti di oggi sono più di 39mila, quindi la situazione rende ottimisti anche i medici. Dopo le vacanze, la mascherina non si porterà né all’aperto, né al chiuso, ma solo nei luoghi ospedalieri o dove ci sono persone fragili – per esempio, nelle Rsa – o ancora nei casi in cui si abbia a che fare con pazienti. Infatti, medici, infermieri, operatori socio sanitari, devono portare la mascherina sul luogo di lavoro.

Covid, come si comporta il resto del mondo

Anche gli altri Paesi hanno reso le misure più semplici, quando non le hanno eliminate del tutto. In Spagna e nel Regno Unito, chi è positivo asintomatico può girare liberamente senza indossare la mascherina. Anche Stati Uniti, Germania, Svezia e Austria hanno scelto per la quarantena di cinque giorni.

Solo la Germania prevede un autotest prima di tornare alla vita di tutti i giorni. In Italia, alcune persone si sono trovate negative al tampone, per poi ritrovarsi con sintomi lievi poco dopo. C’è anche chi è negativo anche se ha i sintomi. Di solito, queste persone si negativizzano nel giro di qualche giorno.