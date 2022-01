Covid, quanto spendono gli italiani per i tamponi

Da marzo 2021, gli italiani hanno speso di tasca proprio più di 2 miliardi di euro per sottoporsi al tampone. Lo evidenzia un’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat, condotta su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta: nel periodo in esame, sono 26,8 milioni i maggiorenni che hanno fatto uno o più tamponi a pagamento, con una spesa media pro capite di circa 76 euro.

Tamponi, la maggior parte dei test negli ultimi tre mesi

Sono 6, in media, i tamponi a pagamento fatti dagli italiani (che ne hanno fatto almeno uno). Di questi, ben 4 sono stati effettuati negli ultimi tre mesi, in cui a causa del diffondersi della variante Omicron, soprattutto durante le feste natalizie, si è scatenata una vera e propria “corsa al test”: dei 76 euro spesi in media per verificare il proprio stato di salute rispetto al Covid, 52 euro sono usciti dalle tasche degli negli ultimi tre mesi.

Tamponi, perché gli italiani hanno fatto il test

Nella maggior parte dei casi, gli italiani si sono sottoposti a tampone a seguito di un contatto con un soggetto positivo (35,1 per cento), per l’insorgere di sintomi (30,6 per cento) o, anche senza averne obbligo, perché un parente o conoscente aveva avuto un contatto con un positivo (19,6 per cento). Sono 3,6 milioni coloro che lo hanno fatto per poter lavorare, sperando nell’esito negativo e dunque nel Green Pass. lavorare. Due milioni di persone hanno fatto invece il test per semplice paura.

Tamponi, chi ha speso di più e dove

Per quasi un italiano su 5 l’importo pagato è stato ben più alto della media. Le fasce anagrafiche che in media hanno pagato di più sono i 25-34enni (93 euro) e i 45-54enni (81 euro). Dal punto di vista territoriale, sono i residenti nel Centro Italia coloro che, sempre in media, hanno speso di più per fare tamponi a pagamento: in media 81 euro. Il costo ha gravato, seppur in modo differente, sia sui lavoratori (80 euro) sia sui disoccupati (60 euro).

Tamponi, a quale test si sono sottoposti gli italiani

Il 51 per cento degli intervistati ha dichiarato di aver fatto un test rapido in farmacia o presso altra struttura sanitaria. Il 36 per cento si è sottoposto a un molecolare, mentre il 32 per cento ha effettuato un test rapido in autosomministrazione.