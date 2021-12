Covid, ecco le probabili restrizioni per Natale e Capodanno

Tamponi, limite ai numeri di persone all’interno delle abitazioni e mascherine anche all’aperto. Sembra essere questa la scelta del Governo in vista dei Natale e Capodanno per tentare di limitare ulteriormente la diffusione del Covid. I numeri sui nuovi positivi delle ultime settimane e l’impatto sul paese della variante Omicron spaventano il premier Mario Draghi e dal ministero della Salute sembrano essere già state scelte le norme che verranno imposte nei prossimi giorni. E se ormai Natale è alle porte, è più probabile che sia Capodanno a “rischiare” una ulteriore stretta.

Covid, le regole per 24 e 25 dicembre

Andando con ordine, la prima tappa delle feste natalizie è sicuramente la Vigilia di venerdì prossimo. Per il 24 e, soprattutto, il 25, il Governo teme i festeggiamenti in famiglia, i pranzi e le cene, con tutti gli assembramenti che ne derivano. Nessuna imposizione da parte di Roma, ma la raccomandazione è quella di evitare gruppi troppo numerosi e contatti con non vaccinati, soprattutto se in presenza di persone fragili. Gli scienziati, inoltre, suggeriscono l’utilizzo di tamponi a ridosso del pranzo o della cena per evitare ulteriori rischi.

Covid, dai tamponi per gli eventi alla stretta sul green pass

Passando a quelli che dovrebbero essere i possibili obblighi al vaglio del Governo, sono i tamponi anche per i vaccinati la prima soluzione scelta per gli eventi e tutti i luoghi in cui sono previsti assembramenti. Non si parla di eventi in piazza ma di luoghi chiusi, come le discoteche a Capodanno. Un obbligo che non pare semplice da introdurre e il Governo potrebbe rinunciare, ma se così fosse il tampone andrebbe ad aggiungersi all’obbligo di super green pass. Improbabile che servirà tampone per semplici ristoranti, cinema o teatri.

Covid, mascherine all’aperto e niente eventi in piazza

Pare assai probabile, invece, che il Governo introdurrà l’obbligo di utilizzo di mascherine anche all’aperto in ogni Regione, al di là dell’attuale colore. Tanti i governatori che hanno già imposto la misura nonostante la zona bianca, come successo in Sicilia e come accadrà nel Lazio già dal 23 dicembre. I governi regionali hanno anche provveduto, in quasi tutta Italia, a fermare gli eventi in piazza. Anche Draghi sembra propenso a introdurre il divieto, che annullerebbe gli ultimi concerti ed eventi rimasti organizzati durante le festività. Si deciderà giovedì, dopo il report di metà settimana sui numeri del Covid e della variante Omicron.