Covid, il principe Carlo positivo per la seconda volta

La Casa Reale inglese ha dato l’annuncio ufficiale da poco: il principe Carlo è risultato positivo al Covid ed è attualmente in autoisolamento. La notizia è emersa dopo un tweet ufficiale della pagina Clarence House, dal nome della residenza ufficiale dello stesso Carlo. Si tratta della seconda positività al virus dall’inizio della pandemia. La prima per il principe di Galles era stata nel marzo 2020, proprio all’inizio della lunga battaglia al Covid che ormai dura da due anni in ogni parte del mondo. Positivo anche il First Minister laburista alla guida del governo locale in Galles, Mark Drakeford.

«Questa mattina il Principe di Galles è stato trovato positivo al Covid e ora è in auto-isolamento», scrive il profilo di Clarence House, che riporta su Twitter le notizie relative a Carlo e Camilla, duchessa di Cornovaglia e seconda moglie del principe. Il tweet prosegue: «Sua altezza reale è profondamente dispiaciuto di non poter partecipare agli eventi di oggi a Winchester e cercherà di riprogrammare la sua visita il prima possibile». Il messaggio ha prontamente fatto il giro del mondo.

This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.

HRH is deeply disappointed not to be able to attend today’s events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible.

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) February 10, 2022