Covid, prima vittima nelle Isole Cook

A oltre due anni dallo scoppio della pandemia di Covid, l’arcipelago delle Isole Cook, nel sud del Pacifico, ha avuto il suo primo morto per Coronavirus. Lo ha comunicato di il premier Mark Brown: «Con grande tristezza che vi annuncio che abbiamo appena registrato il primo decesso nel nostro Paese attribuito al Covid-19». La vittima è una donna di 63 anni, vaccinata con tre dosi ma con gravi patologie pregresse.

Isole Cook, il primo caso di Covid a metà febbraio 2022

Al fine di prevenire la diffusione del virus, le autorità delle Isole Cook hanno stabilito dall’inizio della pandemia il divieto di ingresso sul territorio (con respingimento alla frontiera) per tutti i viaggiatori in provenienza dall’estero. La “bolla di viaggio” è attualmente aperta solo con la Nuova Zelanda, da cui le Isole Cook sono giuridicamente dipendenti, per quanto dotate di autogoverno: le Isole Cook, isolate dal resto del mondo, hanno registrato il primo contagio solo a metà febbraio. E da allora le positività si sono moltiplicate nell’arcipelago, dove in tutto sono stati rilevati circa 4.700 casi di Covid. Considerando che lo stato insulare conta circa 20 mila abitanti, in pratica uno su quattro è risultato positivo.

Adesso rimangono pochissimi i territori senza decessi ufficiali legati al Covid: gli Stati Federati di Micronesia, le Isole Marshall, Macao (che però è una regione Amministrativa Speciale della Cina), il territorio non autonomo delle Isole Falkland, la collettività d’oltremare francese di Saint-Pierre e Miquelon, al largo delle coste canadesi. Alle Tuvalu, Stato insulare polinesiano situato nell’oceano Pacifico a metà strada tra le isole Hawaii e l’Australia, non è stati rilevato nemmeno un caso di Covid dall’inizio della pandemia, sebbene un viaggiatore, proveniente dall’arcipelago sia risultato positivo all’ingresso in Nuova Zelanda. Attorno al 20 gennaio, dopo un’impennata di contagi da Coronavirus dovuta ad arrivi dall’estero, che hanno interrotto due anni quasi indenni dalla pandemia, gli Stati insulari di Kiribati e Samoa erano entrati in lockdown.