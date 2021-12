Covid, primo decesso per Omicron nel Regno Unito. Truffa in Nuova Zelanda: riceve 10 dosi al posto dei no vax

Il Regno Unito fa i conti con il Covid e, soprattutto, Omicron. Secondo quanto riferito dallo stesso premier Boris Johnson e riportato dalla Press Association, la variante sudafricana sta correndo nei paesi inglesi. Almeno il 40 per cento dei nuovi contagi registrati a Londra è causato da Omicron, che sta generando una grande crescita dei casi e tanta paura per la facilità di contagio. E c’è anche la prima vittima, come spiegato dallo stesso Johnson: «Omicron sta portando a tantissimi ricoveri e purtroppo è stato confermato che almeno un paziente è morto con questa variante». Intanto a crescere è anche la “voglia” di terza dose. Ieri sera il premier britannico aveva invitato la popolazione ad accelerare la campagna vaccinale per arginare gli effetti del virus. Oggi gli inglesi hanno risposto presente e intasato il sito del servizio sanitario britannico in cui è possibile prenotare la dose booster.

Covid, 35 milioni per i vaccini da fornire all’Est Europa

L’avanzata della variante Omicron e la crescita dei contagi da Covid preoccupa l’Europa. Dalla Commissione europea è arrivata la notizia di un fondo di 35 milioni di euro da stanziare per aiutare i paesi più a est del Vecchio Continente. Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova e Ucraina sono gli stati che riceveranno i vaccini. Circa 400mila dosi Pfizer sono state già consegnate all’Armenia, donate dal Portogallo. «Saremo in grado di fornire più vaccini ai nostri partner orientali», ha dichiarato il commissario europeo per l’allargamento e il vicinato, l’ungherese Oliver Varhelyi. In media i paesi destinatari non superano il 28 per cento di popolazione vaccinata.

Covid, neozelandese si fa vaccinare 10 volte

Da paesi con pochi vaccinati a persone che, dall’altra parte del mondo, si fanno vaccinare 10 volte. Succede in Nuova Zelanda, dove un uomo ha ricevuto le dosi di vaccino anti Covid assumendo l’identità di altre persone. Così facendo, il cittadino neozelandese riceveva compensi e in cambio forniva la certificazione dei vaccinati da dare alle persone in questione. Un processo facile in Nuova Zelanda, dove non chiedono alcun documento nei centri vaccinali ma soltanto un’autocertificazione.

Covid, in Brasile oltre 600mila morti

Andando in Sud America, il Brasile continua a fare il conto delle vittime. Dall’inizio della pandemia sono morti a causa del Covid ben 617mila brasiliani. 22 milioni 187mila 349 i contagi, mentre la percentuale di vaccinati con il ciclo completo si aggira intorno al 65,3 per cento. Il 74,9 per cento della popolazione, invece, ha ricevuto almeno una dose.