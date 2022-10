Covid, Pregliasco: «Prepariamoci alle nuove varianti vaccinando i fragili»

«Bisogna farsi trovare preparati rispetto all’arrivo delle nuove varianti, che, essendo ricombinazioni di lignaggi di Omicron, sembrano schivare le difese immunitarie pregresse. Per questo, si deve continuare a vaccinare». Così Fabrizio Pregliasco avverte sulla necessità di continuare a vaccinarsi in vista di nuove varianti. L’occasione è un’intervista rilasciata alla testata giornalistica Fanpage.

Covid, Pregliasco pensa a nuove varianti, serve vaccino

«Insistere con le vaccinazioni per fragili e anziani. Consiglio anche la quinta dose perché dopo 4/6 mesi la protezione cala, soprattutto con le nuove varianti. Hanno caratteristiche che sembrano essere di miglioramento nello schivare le difese immunitarie pregresse» spiega.

«Il punto è il seguente: in questo momento il vaccino è stato anche reso disponibile per i bambini dai 6 mesi ai 5 anni d’età, ma il target di riferimento resta sostanzialmente lo stesso. Si deve cioè insistere sui soggetti a rischio di ogni età con problematiche cardiache, respiratorie e che in qualche modo possono avere complicazioni dopo l’infezione, e i soggetti più anziani. È questo che farà la differenza: quante più persone appartenenti a queste categorie si vaccineranno tanto meglio sarà la situazione in termini di effetti su ospedali e servizio sanitario nazionale» commenta il virologo.

Il Covid non si è fermato

«Vediamo che succede. C’è un cambiamento nelle nuove varianti, che poi alla fine altro non sono che ricombinazioni di Omicron, per cui dobbiamo prepararci ad una possibile nuova onda. Hanno caratteristiche che sembrano essere di miglioramento nello schivare le difese immunitarie pregresse. Ma è prematuro fare qualsiasi tipo di ragionamento» conclude il virologo, che ha fatto anche parte degli esperti che hanno fronteggiato l’emergenza come consulenti del Governo.

Pregliasco è stato anche tra i virologi che ha subìto degli attacchi personali per il suo lavoro, come era capitato anche a Matteo Bassetti e a Crisanti. Ora si attende cosa deciderà il nuovo governo in merito.