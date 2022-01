Covid, positivo al Covid il padre di Angela da Mondello, che dice ai follower: «Vaccinatevi».

Il suo «Non ce n’è coviddi», gridato in faccia alle telecamere di Canale 5 dalla spiaggia di Mondello, nel corso della prima estate della pandemia, era diventato un tormentone che aveva accompagnato (loro malgrado) gli italiani, con tanto di brano inciso e videoclip, girato senza rispettare le norme del distanziamento sociale. Angela Chianello, questo il suo nome, aveva raggiunto una certa notorietà. Ebbene, idolo no vax, la donna ha annunciato su Instagram che il padre è positivo al Covid, invitando tutti i follower (anche quelli che l’hanno insultata) a vaccinarsi.

Covid, il padre di Angela da Mondello positivo asintomatico

«Anche da noi è arrivato questo maledetto», ha scritto Angela da Monello in una storia pubblicata su profilo Instagram, dove vanta quasi 120 mila follower, facendo intendere che fosse lei ad aver contratto il Coronavirus. E invece no, come precisato a PalermoToday: «Ho fatto la terza dose ieri, anche se abitiamo nello stesso palazzo il Covid lo ha preso mio padre». L’uomo è asintomatico e, com’è logico, al momento è in isolamento domiciliare. L’annuncio ha scatenato gli haters del web, che l’hanno sommersa di messaggi come: «Peccato che non sia tu» e «Ben ti sta».

Covid, la risposta di Angela da Mondello agli haters

«Nonostante tutto, vi esce sempre cattiveria dalla bocca. Noi siamo tutti vaccinati, ma il Covid è venuto anche nelle nostre case. Adesso vi dico vacciniamoci», ha replicato Angela Chianello. «Ognuno è libero di pensare come vuole perché è giusto rispettare le nostre idee. Ma una sola cosa vi dico: mettetevi un rosario nelle mani e pregate anziché essere così cattivi. Ad alcuni il Covid ha peggiorato la cattiveria». Una svolta sorprendente da parte di Angela da Mondello: nel video che l’ha resa famosa, girato durante l’estate post-lockdown, diceva non temere il Covid. Oggi è vaccinata con terza dose (non ha mai detto di essere no vax, va precisato) e invita tutti a fare lo stesso.