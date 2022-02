Covid, positiva la regina Elisabetta

Dopo Carlo (per la seconda volta) e Camilla, anche Elisabetta II ha contratto il Covid. La sovrana britannica, che ha 95 anni e sta riscontrando «sintomi lievi simili ad un raffreddore», come reso noto dall’ufficio stampa di Buckingham Palace, e continuerà comunque con tutta probabilità ad adempiere ai suoi compiti meno impegnativi da Windsor nella prossima settimana.

Elisabetta II, dose booster del vaccino ricevuta a ottobre

Elisabetta II ha ricevuto un ciclo vaccinale completo contro il Coronavirus: prima dose a gennaio dell’anno scorso, seconda a marzo e booster a ottobre. È risultata positiva dopo essere stata in contatto diretto con il principe Carlo l’8 febbraio, nella settimana in cui quest’ultimo ha saputo per la seconda volta di essere stato contagiato dal virus. Tuttavia, non è detto che la sovrana abbia contratto il Covid in quell’occasione, perché successivamente ha condotto una serie di impegni e incontrato varie persone. Già in autunno Elisabetta aveva osservato un periodo di riposo, a causa di dolori alla schiena e problemi di mobilità, che di recente l’hanno costretta a ricorrere a un bastone per camminate.

Elisabetta II, possibile reunion delle Spice Girls per il Giubileo di Platino

Nel 2022 Elisabetta II festeggia 70 anni sul trono britannico. Come rivelato dal Sun, nell’ambito delle celebrazioni per il Giubileo di Platino, per la precisione al concerto con star della musica internazionale in programma il prossimo 4 giugno, potrebbe prendere forma la reunion delle Spice Girls a formazione completa. Lasciato il gruppo vocale dopo lo show nella cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Londra 2012, Victoria Beckham non aveva partecipato al tour del 2019, per impegni di lavoro nel mondo della moda. A dieci anni di distanza, le Spice Girls potrebbero tornare insieme per la regina. Melanie Brown, “Scary Spice”; Melanie Chisholm, “Sporty Spice”; Emma Bunton, “Baby Spice”; Geri Halliwell, “Ginger Spice”; Victoria Adams, “Posh Spice”: tutte insieme, come una volta. I fan sono già in trepidante attesa.