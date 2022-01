Covid, un poliziotto no vax già sospeso va all’hub con l’avvocato e chiama i carabinieri

Dal 15 dicembre è in vigore l’obbligo vaccinale contro il Covid per le forze dell’ordine ma tra loro c’è chi, no vax convinto, non vuole proprio saperne. Questo è il caso del vice questore aggiunto Giuseppe Accroglianò, che a Bologna è stato sospeso il 7 gennaio scorso perché non vuole ricevere alcuna somministrazione, al contrario di quanto disposto per legge. Una notizia resa nota dal Resto del Carlino e confermata dalla Questura della città emiliana. Ma la storia non è finita, perché il funzionario di polizia, spiega il quotidiano, si è recato all’hub vaccinale di Casalecchio con un avvocato.

Poliziotto no vax chiama i carabinieri: succede a Bologna

Il vice questore aggiunto Giuseppe Accroglianò, appena messo piede all’interno dell’hub vaccinale al fianco del proprio avvocato, ha cominciato a fare domande al medico che lo ha ricevuto. Sembra, secondo il racconto dei presenti, che il funzionario volesse rassicurazioni sulla validità del vaccino anti Covid, ma anche su eventuali problemi e dettagli di vario tipo. La discussione, però, è sfociata nell’insoddisfazione di Accroglianò, che ha perfino chiamato il 112 per poi riprendere le domande all’arrivo dei carabinieri. Nonostante le risposte, il vice questore ha deciso di non vaccinarsi e andare via. Il poliziotto risulta sospeso ormai da quasi una settimana e non sembra intenzionato a cambiare idea.

Il dg dell’Ausl bolognese Paolo Bordon racconta la vicenda

A spiegare l’accaduto è stato anche il dg dell’Ausl Paolo Bordon: «Abbiamo fatto intervenire il responsabile dell’hub, lo abbiamo messo in contatto con la dirigente di tutti gli hub vaccinali. Insomma, ci siamo messi a sua completa disposizione. Ma nonostante questo, non era per lui sufficiente. Così ha ripreso il foglio e se n’è andato via». Ma Bordon spiega che non è la prima volta che una vicenda simile accade negli hub del bolognese: «Una tecnica che purtroppo i no vax stanno utilizzando spesso. Entrano infatti nel centro vaccinale, si mettono in fila e, quando tocca a loro, iniziano a fare mille domande al medico, spesso capziose, commentando le risposte». L’obiettivo sarebbe rallentare il processo vaccinale, senza ricevere alcuna somministrazione e convincere i presenti dell’eventuale poca capacità dei medici in sala.