Covid, effetto weekend: +6 per cento di morti nei fine settimana

In media, si muore più di Covid nel fine settimana che dal lunedì al venerdì. E questo da inizio pandemia. È il risultato di uno studio condotto dai ricercatori Fizza Manzoor e Donald Redelmeier, dell’Università di Toronto. Analizzando i dati relativi ai decessi Covid-19 registrati sul database dell’Organizzazione mondiale della sanità (dal 7 marzo 2020 al 7 marzo 2022), i due hanno rilevato «un numero medio di morti a livello globale del 6 per cento più alto nei fine settimana»: 8.532 vittime di sabato e domenica, contro le 8.083 degli altri giorni.

Covid e morti nel weekend, l’eccezione tedesca

Per condurre il lavoro, Manzoor e Redelmeier hanno calcolato a livello globale il numero medio di decessi Covid nei giorni del fine settimana, confrontandolo con quello riportato nei giorni dal lunedì al venerdì. Hanno poi ripetuto le analisi per i dieci Paesi con più casi di infezioni da Sars-CoV-2: Usa, Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Spagna, Russia, India, Brasile e Canada. A conti fatti, in tutto il mondo ci sono stati in media 449 morti per Covid in più nel weekend rispetto agli altri giorni. Come evidenziano gli autori della ricerca, l’aumento maggiore è stato osservato in Brasile (+29 per cento), Stati Uniti (+22 per cento), Canada (+17 per cento) e Regno Unito (+11 per cento). Fa eccezione la Germania, che ha riportato un numero medio significativamente inferiore di morti nei giorni del fine settimana rispetto agli altri: -27 per cento.

Covid, è martedì il giorno con meno vittime

«I ritardi burocratici dei fine settimana non spiegano da soli questi numeri», ha dichiarato Manzoor. «È invece probabile che l’effetto fine settimana sia dovuto anche a carenze di personale, know-how ed esperienza». Questa tendenza, ha evidenziato la ricercatrice, è presente ancora oggi, a due anni dall’inizio della pandemia. Con qualche differenza: l’incremento è passato da 641 morti aggiuntive nei giorni di sabato e domenica calcolati nel primo anno ai 257 decessi in più calcolati nel secondo. Stringendo l’obiettivo sui sette giorni della settimana, le medie dei decessi calcolate dagli autori sono pari a 7.219 il lunedì, 6.825 il martedì, 8.070 il mercoledì, 9.230 il giovedì, 9.086 il venerdì, 8.850 il sabato e 8.071 la domenica. Se dunque la media dei due giorni del fine settimana è maggiore rispetto quella calcolata sugli altri cinque, a livello di singoli giorni il numero medio di morti più alto cade di giovedì, quello più basso di martedì.