Covid, Pechino: «Restrizioni per altri 5 anni». E scoppia la protesta

Cai Qi, il segretario del Partito comunista di Pechino, ha annunciato che la Cina continuerà con la politica di tolleranza zero per contrastare il Covid. Nulla di diverso da quanto ci si aspettava, con test di massa e restrizioni per i viaggi a pendere sulle vite dei cittadini cinesi ancora per qualche tempo. Ciò che ha generato una forte protesta, però, è stato proprio quest’ultimo aspetto: per quanto dureranno le imposizioni? Cai Qi fa riferimento, con le sue parole, ai prossimi 5 anni. Un tempo lungo, che ha generato l’immediata reazione dei cinesi. Tanto da far rimuovere a tutti i giornali e i media cinesi il riferimento temporale nel riportare le parole del segretario.

Cai Qi annuncia restrizioni per altri 5 anni: scoppia la polemica

Le parole di Cai Qi, subito riportato da Bejing Daily, hanno scatenato una vera ondata di polemiche in tutta la Cina. Il segretario del Partico comunista di Pechino, infatti, ha fatto alcune valutazioni in vista del XX congresso che dovrebbe tenersi in autunno. «Nei prossimi cinque anni, Pechino continuerà senza alcuna sosta la normalizzazione della prevenzione e del controllo delle epidemie», avrebbe detto, secondo quanto riportato dal quotidiano della capitale. Nel testo si leggeva l’impegno a una «rigorosa gestione di coordinamento, prevenzione e controllo», oltre all’utilizzo di «isolamento, gestione e controllo non appena appaiono le trasmissioni». Ma la cosa che ha fatto indispettire è il riferimento temporale.

Le proteste dei cittadini: «Tempo di fuggire dalla Cina»

I cittadini cinesi non hanno apprezzato le parole pronunciate – o sfuggite – dal segretario del Partito. Nel testo, oltre al riferimento temporale, si parla anche di normalizzare i test periodici e di un controllo rigoroso su ingressi e uscite da Pechino e non solo. «Ora è tempo del conto alla rovescia per fuggire dalla Cina», scrive un cittadino sul social network Weibo, ed è solo uno dei tanti commenti di protesta contro l’approccio del governo.