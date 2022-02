Covid, l’Oms avverte: «Presto per dichiarare vittoria»

«Per qualsiasi Paese è prematuro arrendersi o dichiarare vittoria». L’Organizzazione mondiale della sanità, attraverso il proprio direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, analizza il momento vissuto a livello globale dal Covid e dalla lotta al virus. Sebbene sembrino in calo i contagi e siano aumentati notevolmente i vaccinati in tutto il mondo, il virus «è pericoloso e continua ad evolversi davanti ai nostri occhi». L’Oms dichiara, infatti, di aver attualmente tracciato ben 4 sottovarianti di Omicron, tra cui la ormai nota BA.2.

Covid, Oms: «Il virus continuerà ad evolversi»

«Questo virus continuerà ad evolversi», ha spiegato il direttore generale, «motivo per cui invitiamo i Paesi a continuare con i test, la sorveglianza e il sequenziamento. Non possiamo combattere il Sars-CoV-2 se non sappiamo cosa sta facendo. E dobbiamo continuare a lavorare per garantire che tutte le persone abbiano accesso ai vaccini». Tedros Adhanom Ghebreyesus ha poi parlato dei numeri legati proprio alla variante Omicron. In appena 10 settimane da quando è stata identificata, sono stati segnalati 90 milioni di casi, più di quelli dell’intero 2020. E ora «stiamo iniziando a vedere un aumento molto preoccupante dei decessi, nella maggior parte delle regioni del mondo».

La richiesta dell’Oms: «Proteggete la vostra popolazione»

Ciò che auspica l’Organizzazione mondiale della sanità non è «di tornare al cosiddetto lockdown. Ma chiediamo a tutti i Paesi di proteggere la propria popolazione utilizzando tutti gli strumenti, non solo i vaccini». Il direttore generale si è detto preoccupato, inoltre, nel vedere come molte nazioni stiano allentando le restrizioni per la minor gravità di Omicron. Poi il passaggio sui vaccini: «Con l’evoluzione del virus potrebbe essere necessario che anche i vaccini si evolvano. Le varianti possono continuare a sfuggire agli anticorpi neutralizzanti indotti dai vaccini contro le versioni precedenti del virus». Fondamentale, quindi, cautelarsi e che la ricerca continui, coi propri strumenti, a cercare soluzioni.