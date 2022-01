Covid, per l’Oms la Gran Bretagna è vicina alla fine della pandemia

Con il green pass ormai a un passo dall’abolizione e i casi di positività in calo, la Gran Bretagna sta vivendo un momento di ottimismo riguardo al picco della quarta ondata, che ormai appare superato. Il Covid e soprattutto la variante Omicron continuano a creare grattacapi al governo Johnson, che intanto fa i conti con la propria crisi politica, ma oggi è l’Oms a dare conferma di quanto possa essere buona la situazione in terra inglese. Secondo l’Organizzazione Mondiale della sanità, infatti, la Gran Bretagna si sarebbe avviata verso la fine della pandemia. Lo ha sostenuto David Nabarro, responsabile per il Covid, che ha parlato di «luce alla fine del tunnel».

Per l’Oms in Gran Bretagna «segnali incoraggianti»

David Nabarro ha quindi dato speranza al popolo britannico, ma sono i dati a parlare per lui. Il responsabile per il Covid ha sottolineato che nel Regno Unito «è possibile immaginare che la fine della pandemia non sia troppo lontana». Ciò nonostante, ci vorrà ancora un po’ di tempo e per l’Oms il percorso può essere ancora alquanto «accidentato». Anche il governo inglese, attraverso il proprio portavoce, si è dimostrato ottimista riguardo ai dati. «Ci sono segnali incoraggianti che i contagi stiano scendendo in tutto il Paese» e il riferimento è soprattutto al 40 per cento in meno di nuovi casi in una sola settimana. Dai 190mila di Capodanno si è arrivati agli 84mila di ieri. Questo è il dato che lascia bene sperare.

Gran Bretagna: il governo Johnson pronto ad eliminare le restrizioni

Proprio in virtù dei dati incoraggianti, Boris Johnson e il suo governo sono pronti a ritirare alcune delle restrizioni entrate in vigore durante lo scorso dicembre. Su tutte, quella riguardante il green pass per discoteche e grandi eventi, ma anche la raccomandazione dello smart working. Resta l’utilizzo delle mascherine nei negozi e sui mezzi pubblici, sebbene da più parti in parlamento ci siano richieste di eliminare anche queste norme.

Gli scienziati inglesi: «Il Covid sarà solo una causa di raffreddore»

Un’ulteriore conferma arriva dagli scienziati inglesi. Secondo il professor Paul Hunter, dell’Università dell’East Anglia, il Covid presto diventere una comune influenza. «Sarà solo una delle cause del raffreddore comune», ha affermato, sottolineando però l’esigenza di richiami di vaccino per i soggetti a rischio. «Alla fine, vivremo in una società in cui questo virus circola ampiamente, ma non uccide più le persone».