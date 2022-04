Omicron, sequenziata in Veneto una sottovariante diversa da Xe e Xj

Un nuovo ricombinante della variante Omicron presente in Italia, diverso da Xe e Xj, è stato sequenziato nel laboratorio di genetica, citogenetica e diagnostica molecolare dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre. Si tratta del primo identificato in Veneto e comprende porzioni delle sottovarianti di Omicron BA.1 e BA.2., ma con porzioni diverse del genoma. Lo ha reso noto l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, nell’ambito della sorveglianza coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità.

Covid, a inizio aprile era stata isolata in Italia la sottovariante Xj

L’8 aprile era stata isolata per la prima volta in Italia la variante Xj del Covid, nuova sotto-mutazione di Omicron considerata “equivalente” alla variante Xe, comparsa in precedenza nel Regno Unito. La sottomutazione di Omicron individuata in Calabria, in un laboratorio dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Finio a due settimane fa, la sottovariante Xj era conosciuta solo per un numero limitato di casi rilevati, a fine marzo, in Finlandia e Thailandia. Secondo le prime ipotesi, la sequenza isolata nei due casi rilevati di Xj non facevano seguito a una mutazione del virus ma, più precisamente, a una fusione di componenti genetiche di Omicron.

Covid, le sottovarianti sembrano essere più contagiose

La variante Xj sembra avere le stesse caratteristiche della Xe, “scoperta” in precedenza nel Regno Unito. Entrambe hanno in comune il fatto di essere ricombinazioni di BA.1 e BA.2, così come lo era stata Deltacron, la tanto celebre quanto contestata dagli esperti fusione tra le varianti Delta e Omicron. Xj e Xe, secondo gli studi, evidenziano un tasso maggiore di contagiosità. E lo stesso potrebbe valere per l’ultima sottovariante isolata in Veneto, diversa dalle due precedenti. Ma maggiore contagiosità non significa aumento della pericolosità, soprattutto con il vaccino: come evidenzia la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), nel periodo 12-19 aprile è stata registrata una diminuzione dei pazienti ospedalizzati in aree Covid del 5,3 per cento, in netto aumento rispetto alla settimana precedente, quando era stata pari all’1 per cento.