Covid nel Regno Unito : Therese Coffey il ministro del lavoro dice niente baci sotto il vischio

C’era una volta il bacio sotto il vischio. Una tradizione vista e rivista nei film americani e inglesi e che ora rischia di scomparire. Il nemico numero uno del romantico gesto è, ancora una volta, il Covid. La ministra del Lavoro britannica, Therese Coffey, ha voluto dire la sua sulla tradizione che, soprattutto a Capodanno, coinvolge centinaia di persone in tutto il mondo. Il Regno Unito potrebbe vivere una stretta sulle effusioni nel periodo natalizio.

Baci sotto il vischio fortemente sconsigliati nel Regno Unito

E così la ministra Therese Coffey, intervenuta sull’emittente Itv, ha parlato delle indicazioni che gli scienziati britannici hanno fornito in vista delle festività. La variante Omicron spaventa, per la sua grande facilità di contagio, e il Covid continua a galoppare in tutta Europa. Così Coffey ha quantomeno sconsigliato, fortemente, di baciarsi e abbracciarsi sotto il vischio. Un invito, quello della ministra, che più volte ha ribadito che «non ci dovrebbero essere molto sbaciucchiamenti». Il consiglio è di astenersi, o quantomeno abbracciare e baciare solo chi si conosce, evitando contatti con sconosciuti e un eventuale passaggio del virus. «Dovremmo tutti provare a goderci il Natale che ci aspetta», ha continuato Therese Coffey, «per questo stiamo lavorando duramente per ottenere il maggior numero possibile di vaccini e incoraggiamo le persone che non sono state ancora vaccinate. Devono farsi avanti, riconoscendo che stiamo ancora cercando di capire l’impatto di Omicron». La pratica era già stata sconsigliata, quasi osteggiata, nel 2020.

Regno Unito: sì ai party ma con «buon senso»

Il dibattito nel Regno Unito è più acceso che mai. Un’altra frase ambigua, tra le più contestate, riguarda l’organizzazione dei party. Secondo i giornali inglesi, il ministro della Sanità, Sajid Javid, non li vieterà nonostante l’aumento dei contagi da Covid e la presenza della variante Omicron. Il ministro, però, ha raccomandato di organizzarli con «buon senso». Una frase che non ha fatto particolarmente piacere a tanti, che temono possa peggiorare la situazione relativa alle positività nei paesi del Regno.