Covid e Omicron non fermano la regina Elisabetta: martedì pranzo reale con 50 parenti

50 invitati tra figli, nipoti, bisnipoti e cugini di vario tipo. La regina Elisabetta non si lascia fermare neanche dal Covid e dalla variante Omicron: quest’anno il pranzo di Natale tradizionale della famiglia reale si farà. Dopo aver annullato l’evento nel dicembre 2020 a causa del lockdown, adesso il classico appuntamento dei reali inglesi sembra essere stato regolarmente programmato. L’appuntamento è per martedì 21 dicembre al castello di Windsor. Da lì, il giorno dopo, la regina si trasferirà nella tenuta di Sandringham per passare le festività.

Pranzo reale: il Covid non ferma la regina

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, qualcuno avrebbe perfino provato a convincere la regina Elisabetta ad annullare il pranzo, senza successo. A meno di rinunce dell’ultimo minuto, la famiglia reale si riunirà a tavola al castello di Windsor e sarà la prima volta senza il principe Filippo. Una scelta rischiosa, quella di Elisabetta, che rischia di mettere anche in difficoltà il governo di Boris Johnson, alle prese con la lunga battaglia contro Covid e variante Omicron. Da una parte, quindi, gli inglesi sono pronti a vivere nuove restrizioni, ma dall’altra ad osservare i reali riunirsi intorno a un tavolo in quantità ben superiori a quanto consigliato.

Covid e Omicron: Boris Johnson sotto pressione

Non sembrano particolarmente contenti i parlamentari britannici. Negli ultimi giorni, a causa del netto aumento dei contagi e dei decessi dovuti al Covid, il governo di Boris Johnson è stato ampiamente attaccato. Ciò che contestano al premier britannico, è di non aver inasprito le misure, considerate troppo poco severe. Come se non bastasse, il pranzo di natale della regina Elisabetta riaprirà inevitabilmente le polemiche dopo lo scandalo dei due presunti party organizzati lo scorso anno. Sarebbero stati organizzati dallo staff del governo inglese in pieno lockdown e per questo si è già dimessa Allegra Stratton, consulente governativa.

La regina Elisabetta pronta alla festa

Dal canto suo, la regina Elisabetta non sembra voler indietreggiare. La perdita del principe Filippo e le lunghe settimane di isolamento sembrano influenzare la scelta verso il sì. Per Elisabetta sarebbe un’occasione quasi unica per ricongiungersi alla famiglia e ai suoi undici bisnipoti. Non ci saranno sicuramente, però, Harry e Meghan Markle, che resteranno negli Stati Uniti. Si aspetta soltanto martedì 21 per capire se il pranzo si farà davvero o se, all’ultimo istante, sarà annullato.