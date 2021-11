Omicron, caso sospetto in Campania: la mappa in Europa

Caso sospetto di variante Omicron in Campania. Un cittadino, di ritorno dall’Africa australe, è risultato positivo al tampone molecolare. Con lui anche il suo nucleo familiare composto da cinque persone. Tutti i contatti sono stati messi in isolamento. Si sta procedendo al sequenziamento del virus. «In relazione alla vicenda del nostro concittadino tornato da Paesi africani», ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, «e tenuto conto delle notizie di questi giorni relativi alla variante Omicron, sono state tempestivamente adottate tutte le necessarie misure precauzionali e si sta procedendo anche al sequenziamento del virus per verificare la sua natura con certezza».

La Farnesina in contatto con le ambasciate e i consolati nei Paesi africani coinvolti

«La Farnesina attraverso l’unità di crisi, le ambasciate e i consolati in loco sta monitorando con attenzione gli effetti della recente ordinanza del ministero della Salute che ha imposto restrizioni ai viaggi da Sudafrica e da altri Paesi della regione australe africana», ha comunicato in una nota il ministero degli Esteri. «Le ambasciate coinvolte, in raccordo con l’unità di crisi, si sono rapidamente attivate per raccogliere le eventuali segnalazioni di connazionali ed assisterli alla luce del mutato scenario di queste ore».

La mappa della variante Omicron in Europa: dopo il Belgio, Monaco di Baviera e Regno Unito

Dopo il caso in Belgio, sono stati confermati due casi di variante Omicron a Monaco di Baviera e altri due nel Regno Unito, a Nottingham e a Chelmsford, nell’Essex. L’annuncio dei contagi britannici è stato dato dal segretario alla salute Sajid Javid che ha spiegato come i due casi siano collegati all’Africa australe. Londra intanto ha esteso lo stop ai viaggi ad altri quattro Paesi africani: Angola, Malawi, Mozambico e Zambia, che si aggiungono a Sudafrica, Namibia, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe e Botswana.

Ad Amsterdam 61 persone in arrivo dal Sudafrica risultate positive

Ad Amsterdam 61 persone arrivate dal Sudafrica a bordo di due aerei sono risultate positive al Covid. Altri 531 passeggeri sono invece risultati negativi. Tutti i positivi sono stati messi in quarantena in un hotel vicino all’aeroporto di Schiphol. Adesso le autorità stanno analizzando gli esami per capire se e quanti sono stati infettati con la variante Omicron.

Stato di emergenza a New York

Allarme anche in Usa dove la governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, ha dichiarato lo stato di emergenza. L’annuncio arriva dopo che l’amministrazione Biden ha vietato l’ingresso negli Usa da otto Stati africani. Il Cdc, il centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha confermato che al momento negli Usa non ci sono ancora casi di variante Omicron. «Nel caso dovesse comparire ci aspettiamo di identificarla rapidamente», si legge in una nota del centro.