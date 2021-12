Covid, Olanda verso un Natale in lockdown e le restrizioni previste nel resto d’Europa

Secondo quanto riportano i media locali, il team nazionale di gestione delle epidemie ha raccomandato al governo olandese «misure rigorose» per arginare i contagi Covid e rallentare la diffusione della variante Omicron, con la chiusura di ristoranti, bar, cinema, teatri e negozi non essenziali. I Paesi Bassi si preparano dunque a un Natale in lockdown: per saperne di più bisognerà attendere le 19, quando le nuove misure verranno annunciate nel corso di una conferenza stampa, come ha reso noto l’emittente nazionale Nos, citando fonti di governo. Il portavoce del ministero della Salute, Axel Dees, si è rifiutato di commentare. Da fine novembre il governo olandese ha già disposto la chiusura di bar, ristoranti e negozi dalle 17 alle 5 del mattino seguente, provvedimento che resterà in vigore almeno fino al 14 gennaio.

Covid, in Irlanda chiusura alle 20 per pub e ristoranti

Dai Paesi Bassi all’Irlanda, dove il primo ministro Micheal Martin ha annunciato l’istituzione di un coprifuoco alle 20 per pub, bar, ristoranti e tutti i locali notturni. Non saranno infatti consentiti eventi al chiuso la sera e, in generale, è prevista una riduzione della capienza per quelli previsti in altri orari.

Covid, in Danimarca chiusi cinema, teatri e sale da concerto

In Danimarca i ristoranti potranno restare aperti fino alle 23: un’ora prima, però, verrà sospeso il servizio di alcolici. Il piano della premier Mette Frederiksen per frenare l’avanzata del Coronavirus prevede la chiusura di musei, cinema, teatri, bioparchi, parchi divertimenti e luoghi per eventi.

Austria, contro il Covid continua il lockdown dei non vaccinati

In Austria è al momento in vigore un lockdown “su misura” per i non immunizzati, che possono uscire di casa solo in caso di necessità. Ma dal 24 al 26 dicembre e la notte di Capodanno potranno lasciare le proprie case per «visitare una persona cara». In generale, Vienna ha dato il via libera a pranzi e cene per i vaccinati, che potranno riunirsi in gruppi di dieci persone senza problemi: in caso di più commensali, è previsto invece l’obbligo di tampone.

Covid, in Svizzera restrizioni per i no vax

Da lunedì in Svizzera vige divieto per i non vaccinati di entrare in ristoranti, spazi culturali e strutture sportive e ricreative. Per quanto riguarda pranzi e cene nel periodo delle feste, il governo elvetico ha stabilito che a tavola, se uno dei commensali non è vaccinato o guarito, ci si possa sedere al massimo in dieci.

Il Covid preoccupa in Francia e Regno Unito

In Francia al momento non sono previste ulteriori restrizioni, ma per evitare maggiori possibilità di contagio, il sindaco di Parigi ha appena annunciato la cancellazione dei fuochi d’artificio e dei concerti previsti sugli Champs-Elysees per la notte di Capodanno. E questo ci porta al 2022: secondo fonti locali, il Regno Unito starebbe pensando a un mini lockdown di due settimane dopo le feste.