Covid, si va verso l’obbligo vaccinale per gli over 60

L’escalation dei contagi (ieri record da inizio pandemia, 170mila) spinge il governo verso una nuova stretta per frenare la corsa del Covid-19. In alternativa all’imposizione del super green pass a tutti i lavoratori, provvedimento osteggiato da più forze politiche, spunta l’obbligo vaccinale per gli over 60: sono 1,2 milioni gli italiani in questa fascia d’età che non si sono ancora sottoposti alla somministrazione del vaccino. E sono in gran parte loro ad affollare gli ospedali, determinando anche il cambio di colore delle regioni.

Covid, difficile il Super Green Pass per tutti i lavoratori

L’idea del Super Green Pass per tutti i lavoratori sembra invece destinata a essere accantonata: scettica la Lega, così come il M5s, mentre il Pd preferirebbe l’introduzione dell’obbligo vaccinale. Si arriverà a un compromesso: in terapia intensiva finiscono 526 non vaccinati over 60 su un milione, contro i 33 immunizzati su un milione. L’elenco delle nuove restrizioni, che saranno frutto di compromessi tra le varie forza politiche, dovrebbe partire proprio da loro. Questa ipotesi sarà affrontata nel Consiglio dei Ministri previsto per mercoledì 5 gennaio. «Non contrapporrei l’eventuale estensione dell’obbligo vaccinale per alcune categorie, alcune fasce d’età, e l’estensione del Super green pass. Già oggi questi due provvedimenti vivono insieme quindi potrebbero continuare a vivere insieme con una loro estensione», ha detto ad Agorà Andrea Costa, sottosegretario alla Salute.

Covid, le ipotesi relative a smart working e grandi eventi

Altro tema caldo è lo smart working. Secondo il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, le norme attuali consentono già ampia flessibilità. «Condizione preliminare perché si possano prendere in considerazione ulteriori restrizioni è che si introduca subito il ricorso allo smart working», ritiene invece l’ex premier Giuseppe Conte. Anche qui si dovrebbe arrivare a un compromesso: lavoro in presenza prevalente (almeno il 50 per cento), ma smart working possibile per alcune categorie di impiegati pubblici. Altra ipotesi sono sul tavolo, ulteriori restrizioni per i grandi eventi: oggi la capienza degli stadi è al 50 per cento (35 per cento nei palazzetti dello sport), ma potrebbe scendere ancora. E non è del tutto esclusa la chiusura totale degli impianti.