Covid, nuove regole per gli sport: stop con il 35 per cento di positivi in squadra

Il nuovo protocollo Covid aggiornato per il mondo dello sport è a un passo dall’approvazione. Dopo le polemiche generate dalle prime due giornate di campionato di serie A, si va verso nuove regole che permetteranno il regolare svolgimento dei tornei. Si parla di regole sicure e sorveglianza continua, con cambi di norme per quanto riguarda la soglia di positività del gruppo squadra, i rinvii delle partite, gli obblighi di mascherine e l’isolamento dei positivi. La bozza del nuovo regolamento è stata presentata alla Conferenza Stato-Regioni e ora dovrà essere approvata dal Comitato tecnico scientifico. Ecco quali sono le principali norme.

Nuovo protocollo Covid: stop all’attività con il 35 per cento di positivi in squadra

La soglia limite che decreterà lo stop dell’attività di una singola squadra cambia. Un club può continuare ad allenarsi e a giocare finché i positivi all’interno del gruppo squadra non raggiungono il 35 per cento del totale. In un’ipotetica rosa di 35 giocatori, si parla di 12 elementi che dovrebbero aver contratto il Covid. Fino ad 11 casi si continuerebbe a giocare.

Gruppo squadra: esclusi i calciatori della Primavera

La soglia del 35 per cento non va calcolata, secondo il nuovo protocollo proposto dal Governo, considerando anche elementi delle squadre Primavera. Con l’attuale regolamento, infatti, la Lega ha fissato un limite diverso: bastano 13 giocatori negativi ai tamponi per poter disputare un match, compresi eventuali calciatori dalla categoria giovanile purché maggiorenni.

Covid, il protocollo parla di isolamento per i positivi e test per i contatti a rischio

Ma non si parla, nel documento, soltanto delle gare da sospendere e dello stop all’attività. Le regole per gli atleti di cui si riscontra la positività sono chiare. Si parla di isolamento per i positivi e, soprattutto, di tamponi per 5 giorni da effettuare sui contatti ad alto rischio. Per questi ultimi scatta anche l’obbligo di mascherine FFP2 a prescindere dallo stato vaccinale. Dal Governo sottolineano ancora una volta la necessità di sorveglianza tramite i test, per scovare eventuali casi di positività prima di eventuali contagi.

Il ministro Gelmini: «I campionati vanno avanti»

«I campionati vanno avanti». Ad annunciarlo è stata Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomia, che su Twitter ha parlato di «intesa in Conferenza Stato-Regioni sul protocollo con le nuove regole Covid per gli sport di squadra. Positivo il lavoro fatto per arrivare a questo risultato. Grazie a Vezzali, Speranza, Fedriga, a tutti i governatori, e al mondo dello sport». A farle eco è stata anche la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali. Con un altro Tweet, l’ex campionessa ha parlato di «risultato importante raggiunto anche grazie all’ascolto del mondo dello sport per il tramite delle Federazioni interessate». La palla passa ora al Cts.