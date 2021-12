Covid, nuove regole: dove è obbligatoria la mascherina Ffp2

Mascherine all’aperto, anche in zona bianca, e obbligo di Ffp2, maggiormente protettive, in determinati luoghi al chiuso e particolarmente affollati. Sono alcune delle misure scelte dal governo per arginare la nuova ondata di Coronavirus e la diffusione della variante Omicron in Italia. Ecco dove è obbligatorio indossare la mascherina Ffp2, a partire dall’entrata in vigore del Decreto Festività.

Ffp2, va indossata anche al cinema

All’aperto si possono indossare le mascherine chirurgiche, quelle di stoffa o le Ffp2. L’obbligo relativo a quest’ultime scatta in determinati ambienti: cinema, teatri, locali di intrattenimento e assimilati (come i musei), così come in mezzi di trasporto pubblici locali oppure a lunga percorrenza. Inoltre, recita il decreto per «gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso e all’aperto è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2».

Ffp2, obbligatoria allo stadio

Anche per assistere ad una partita di calcio o ad un incontro di basket o pallavolo, allo stadio o al palazzetto dello sport, serve dunque la mascherina Ffp2. Durante gli eventi sportivi, così come al cinema e a teatro, è inoltre vietato consumare cibo e bevande. Per le discoteche, che rimangono chiuse fino (almeno) al 31 gennaio, il “problema” della mascherina si porrà in futuro per gli avventori. Le mascherine chirurgiche rimangono obbligatorie, come già previsto finora, in tutti i luoghi chiusi che non richiedono la Ffp2: sul lavoro, nei negozi, in ristoranti e bar, dove anche per consumare un caffè al bancone sarà necessario il Super Green Pass.

Ffp2, più performante rispetto alla mascherina chirurgica

In termini di protezione dal Covid-19, le mascherina Ffp (Filtering face piece) sono più performanti rispetto a quelle chirurgiche. Le Ffp2, in particolare, hanno un alto potere filtrante: non consentono la trasmissione di microrganismi (sia virus che batteri) alle persone che si trovano nei pressi di chi indossa la mascherina, proteggendo al tempo stesso chi le indossa dal rischio di essere infettati.