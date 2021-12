Covid, ISS: per i non vaccinati il rischio di morte è 9 volte maggiore

«Per un non vaccinato, rispetto a un vaccinato da meno di 5 mesi, il rischio è 10 volte maggiore di ricovero, 16 volte maggiore di terapia intensiva e 9 volte maggiore di morte». È quanto emerge dal report esteso di sorveglianza dell’Istituto Superiore di Sanità, che completa il monitoraggio settimanale dell’emergenza Covid.

Covid, come cambia l’efficacia del vaccino dopo cinque mesi

Il report fa un chiaro riferimento ai cinque mesi dalla somministrazione, “soglia” oltre la quale si può procedere alla terza dose (e già si parla della quarta). Questo perché, «dopo cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale, l’efficacia del vaccino nel prevenire la malattia, sia nella forma sintomatica che asintomatica, scende dal 75 per cento al 44 per cento». Come sottolinea l’istituto Superiore di Sanità, «rimane elevata l’efficacia vaccinale nel prevenire casi di malattia severa, in quanto l’efficacia per i vaccinati con ciclo completo da meno di cinque mesi è pari al 93 per cento rispetto ai non vaccinati, mentre risulta pari all’85 per cento per i vaccinati con ciclo completo da oltre cinque mesi rispetto ai non vaccinati».

Covid, in ospedale finiscono soprattutto i non vaccinati

Per quanto riguarda i ricoveri, «calcolando il tasso di ospedalizzazione per i non vaccinati (262 ricoveri per 100 mila) si evidenzia come questo sia circa sette volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di cinque mesi (39 ricoveri per 100 mila) e sei volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da oltre cinque mesi (43 ricoveri per 100 mila)».

Covid, i ricoveri di over 80 e giovanissimi

Tra metà ottobre e metà novembre, evidenzia il report, il tasso di ricoveri in terapia intensiva degli over 80 non vaccinati (17 ogni 100 mila) «è circa nove volte più alto di quello dei vaccinati con ciclo completo da oltre cinque mesi»: il dato è in linea con quello generale riguardante le ospedalizzazioni dei casi più gravi. E per quanto riguarda i più giovani, che presto entreranno a far parte della platea vaccinale? «Si osserva un aumento dell’incidenza in tutte le fasce d’età, in particolare fra i bambini sotto i 12 anni di età, attualmente non eleggibili per la vaccinazione e che mostrano un’incidenza più elevata rispetto alle altre fasce d’età». Nella fascia di popolazione in età scolare «sono stati segnalati 40.529 nuovi casi, di cui 161 ospedalizzati e nessuno ricoverato in terapia intensiva» e, dall’inizio della pandemia, «nella popolazione 0-19 anni sono stati riportati, al sistema di sorveglianza integrata Covid-19, 850.574 casi confermati, di cui 35 deceduti».