Covid, il Nobel Parisi: «Assurdo ridurre l’obbligo di mascherina»

«È assurdo che nell’incontro fra governo e parti sociali si sia ridotto l’obbligo della mascherina: non è sensato ridurre le protezioni sanitarie in un momento in cui l’epidemia di Covid-19 sta aumentando in modo esponenziale». Lo ha detto all’Ansa il Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, parlando della decisione presa il 30 giugno nel Protocollo di aggiornamento delle misure anti-Covid negli ambienti di lavoro e reso noto dal ministero del Lavoro dopo il confronto con i ministeri di Salute e Sviluppo economico, Inail e parti sociali.

Covid, Parisi: «Aumento esponenziale solido e costante da quasi due settimane»

L’epidemia di Covid-19 nel nostro Paese, ha spiegato Parisi, è entrata in una «zona di chiaro aumento esponenziale solido e costante da quasi due settimane». Poi ha aggiunto: «Ci troviamo in una situazione seria, nella quale i casi raddoppiano in poco più di dieci giorni e cominciano ad avere effetti anche sui ricoveri, che fra dieci giorni potranno superare i 10 mila nei reparti ordinari, mentre gli ingressi nelle terapie intensive sono raddoppiati rispetto a un mese fa».

Covid, le dichiarazioni di Parisi sui dati italiani

A inizio maggio, nel corso di un’intervista al quotidiano La Stampa, il premio Nobel per la Fisica aveva sottolineato che la letalità del Covid in Italia è in linea con quella degli altri Paesi, smentendo la tesi secondo cui i dati fossero sovrastimati: «Quasi tutti i decessi che contiamo sono attribuibili al virus. L’età media in Italia è tra le più elevate del mondo e gli anziani sono i più colpiti».

