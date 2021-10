Covid, a New York obbligo di vaccinazione per i dipendenti pubblici

Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha annunciato stamani l’obbligo di vaccinazione per tutti i dipendenti pubblici della città, inclusi gli agenti di polizia e i vigili del fuoco. Tutti i dipendenti dovranno ricevere la loro prima dose entro il 29 ottobre, altrimenti saranno posti in congedo non retribuito fino a quando non si decideranno per la vaccinazione. Il nuovo regolamento interesserà circa 160.000 lavoratori. Chi deciderà di farsi vaccinare riceverà un bonus di 500 dollari. L’obbligatorietà del vaccino, fino ad oggi era richiesta solo gli operatori sanitari e a chi era impiegato nel mondo dell’istruzione; da oggi è estesa. Circa il 71 per cento dei lavoratori comunali di New York ha già ricevuto una dose di vaccino.

Obbligo vaccinale, che cosa succede in Italia

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha adottato con Dpcm le linee guida relative all’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale delle pubbliche amministrazioni, a partire dallo scorso 15 ottobre.

Vaccino in Italia, al via la campagna per la terza dose

«Stiamo davvero vedendo la luce in fondo al tunnel, ma dobbiamo continuare a seguire la scelta di prudenza che l’Italia ha scelto, nella speranza che la primavera prossima possa essere un momento non di fine complessiva della pandemia, ma di una convivenza molto più civile con una riapertura alla normalità e alla nostra vita come la ricordavamo». Parola del virologo e docente all’Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco, intervenuto a Rainews24 per fare il punto della situazione sulla pandemia da Covid-19 in Italia