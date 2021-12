Covid, multe e carcere per chi viola la quarantena

Violare la quarantena è un reato e come tale viene punito. Con l’aumento esponenziale dei casi in tutta Italia crescono anche i controlli e i tracciamenti per verificare eventuali violazioni delle regole di isolamento che forse non tutti ancora conoscono.

Cosa rischia chi viola la quarantena

Chi è positivo e viola la quarantena rischia la denuncia per articolo 260 del testo unico della legge sanitaria 265 del 1934. Si tratta di un reato contravvenzionale che prevede l’arresto e da tre a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5000 euro. Se durante la violazione della quarantena si infetta qualcuno, scatta la denuncia per il reato di epidemia colposa o dolosa.

Chi è consapevole di avere il coronavirus ma non lo dichiara, «contravvenendo alle regole di isolamento domiciliare e quarantena», oltre all’imputazione ex articolo 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità) rischia anche reati più gravi se dal suo comportamento derivano danni per altre persone.

Chi rientra nei contatti stretti di un positivo e viola l’isolamento fiduciario rischia la sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro.

Le Asl, però, sono in affanno. A quanto pare i contagiati non vengono contattati dopo aver ricevuto l’esito del tampone e capita sempre più spesso che sia in ritardo per alcuni la sospensione del green pass che invece dovrebbe essere automatica.

Quante persone sono in isolamento domiciliare

I dati ufficiali parlano di 587.622 persone in isolamento domiciliare. L’esplosione dei contagi – martedì 28 dicembre si è registrato il dato record a 78.313 in più per un totale di 5.756.412 – fa temere un dilagare delle quarantene. La riduzione probabile del periodo a casa non modificherà le sanzioni per le quali non è prevista al momento nessuna modifica.

Le verifiche del Viminale disposte dal ministro Luciana Lamorgese vanno avanti.

Proseguono multe e controlli

In un solo giorno sono state controllate 111.150 persone e sanzionate 287. Sono state poi corrisposte altre 408 multe a persone che non indossavano le mascherine. Per la violazione della quarantena da contagiati a tutti gli effetti sono state denunciate 22 persone e ogni giorno fioccano le segnalazioni delle forze di polizia.

La norma è l’articolo 260 del regio decreto del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie”. Chi non la rispetta rischia grosso.

«Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo è punito con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000» dice l’articolo 260 ben noto a Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, più la polizia locale, impegnati nei controlli sul territorio per il rispetto delle norme anti Covid-19. Bisogna aggiungere la valutazione fatta dalle forze dell’ordine quando accertano il caso: può sorgere infatti l’ipotesi ancora più grave di epidemia dolosa o colposa. Nella forma dolosa si arriva fino a 12 anni di carcere.