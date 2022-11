Covid, via alle multe per i no vax over 50

Da oggi scattano le multe per gli over 50 che non si sono messi in regola con le prime dosi di vaccino anti Covid. Dopo una prima indiscrezione, infatti, all’interno del Dl Aiuti ter non è stata modificata alcuna norma che prorogasse i 180 giorni previsti per mettersi in regola. E così con la scadenza di oggi, scattano le sanzioni a tutti quei cittadini di età superiore ai 50 anni che non hanno ricevuto alcun vaccino. Chi ha ignorato il termine di 180 giorni dovrà così pagare 100 euro. Sono tutti quegli ultracinquantenni senza motivi comprovati che hanno detto no ai vaccini.

Multe agli over 50 no vax: da oggi si parte

Chi aveva sperato nell’annullamento della norma nel Dl Aiuti ter è rimasto deluso già a inizio mese. Ma ora gli over 50 dovranno fare i conti con la riscossione. La multa sarà di 100 euro ed è rivolta a tutti coloro che hanno più di 50 anni e non hanno ricevuto il vaccino. Esente chi non si è vaccinato per motivi di salute e chi ha preso il Covid in quel periodo. Inclusi, invece, tutti i sanitari, il personale scolastico e gli appartenenti alle forze dell’ordine che alla data del 15 giugno non hanno iniziato il ciclo vaccinale, non hanno effettuato la seconda dose pur potendo o non hanno ricevuto la terza entro i termini di validità del green pass.

Multe ai no vax: un milione di italiani non in regola

Sembra che a ricevere la sanzione sarà almeno un milione di persone. Le Regioni con maggiore percentuale di over 50 non vaccinati, in rapporto al numero di abitanti, sono il Friuli Venezia-Giulia, la Calabria e l’Abruzzo. I no vax, però, promettono battaglia. Non tutti hanno accettato di buon grado l’idea di dover pagare la multa di 100 euro. A Roma una cinquantina di no vax si è riunita di fronte al palazzo della Consulta per manifestare contro l’obbligo vaccinale.