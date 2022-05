Covid, morto a 55 anni l’ex presidente albanese Bujar Nishani

È morto a soli 55 anni Bujar Nishani, ricoverato da oltre un mese in Germania a seguito di complicazioni post Covid ai polmoni. Esponente del Partito Democratico d’Albania, era stato Capo dello Stato dal 24 luglio 2012 al 24 luglio 2017.

LEGGI ANCHE: L’Albania è più vicina all’Unione europea: la lezione ucraina

Bujar Nishani, nel 2005 l’approdo in parlamento con il Partito Democratico d’Albania

Nato il 29 settembre 1966 a Durazzo in una famiglia di cultura musulmana bektashi, Bujar Nishani si era diplomato all’Accademia Militare Scanderbeg di Tirana, iniziandovi poi la carriera come docente. Nel 1991, dopo la caduta del regime comunista, si era iscritto al Partia Demokratike e Shqipërisë (Partito Democratico d’Albania). Due anni dopo la nomina a direttore degli Affari esteri presso il ministero della Difesa. Nel 1994 era poi diventato responsabile dei rapporti con la Nato. Candidatosi nelle file del Partito Democratico d’Albania, Nishani è stato eletto in parlamento nel 2005.

LEGGI ANCHE: A Tirana tifosi con maglie fasciste: «Roma marcia ancora»

Bujar Nishani, ministro con Sali Berisha e poi presidente dell’Albania

In seguito, Nishani ha ricoperto importanti incarichi di governo, durante gli esecutivi guidati dal premier Sali Berisha: ministro dell’Interno (2007-09 e 2011-12) e della Giustizia (2009-11), nell’estate del 2012 era stato eletto piuttosto a sorpresa presidente della Repubblica di Albania, grazie ai soli voti della maggioranza di centrodestra (73 a favore sui 140 possibili). Stretto alleato del primo ministro conservatore Berisha, Nishani era subentrato a Bamir Topi, che aveva fatto della sua carica una barriera scomoda per il premier. Cinque anni dopo era stato poi sostituito nella carica di Capo di Stato nel luglio 2017 da Ilir Meta, del Movimento Socialista per l’Integrazione.

LEGGI ANCHE: Serbia, Bosnia e Montenegro: perché la Russia punta i Balcani occidentali